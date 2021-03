Uno dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello di Paulo Dybala. La permanenza del fantasista argentino alla Juventus è tutt'altro che scontata visto che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e il rendimento in questa stagione è stato sicuramente al di sotto delle aspettative. Per evitare di perderlo a parametro zero sarà difficile vederlo ancora in bianconero anche la prossima annata, a meno che non arrivi un rinnovo che in questo momento sembra essere molto complicato. Uno dei club che non ha mai nascosto il proprio interesse per la Joya è l'Inter, che ci aveva provato già prima del suo trasferimento a Torino, quando militava al Palermo.

L'Inter pensa sempre a Dybala

L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri devono rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per cercare di fare quel salto di qualità in campo europeo che è mancato sicuramente quest'anno, con l'ultimo posto nella fase a gironi di Champions League. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico sarebbe quello di Paulo Dybala, che indubbiamente alzerebbe il tasso qualitativo della rosa a sua disposizione.

La permanenza del fantasista argentino alla Juventus è tutt'altro che certa, anzi in questo momento sembrerebbe più probabile la cessione. Una partenza che sarebbe legata anche alla sua situazione contrattuale, avendo il contratto in scadenza a giugno 2022 e con le trattive per il rinnovo in una fase di stallo.

I bianconeri, d'altronde, non vogliono rischiare di perderlo a zero e piuttosto sarebbero disposti anche a cederlo ad una diretta rivale. La stagione disputata da Dybala fino ad ora è stata al di sotto delle aspettative e questo potrebbe influire anche sulla sua valutazione sul mercato.

La trattativa con la Juventus

Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Paulo Dybala.

La Joya è un pallino dell'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, che nell'estate del 2015 lo portò a Torino acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

I bianconeri, alla luce della situazione contrattuale del classe 1993 difficilmente potranno chiedere una cifra superiore ai 40-50 milioni di euro. Cifra comunque importante alla luce della crisi finanziaria che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

Per questo motivo il club meneghino potrebbe anche provare ad intavolare uno scambio alla pari con un giocatore in passato già accostato alla Juve. Si tratta di Christian Eriksen, che rappresenterebbe il rinforzo ideale per alzare il livello del centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo, soprattutto a livello qualitativo.