Un punto strappato con i denti quello del Crotone al "Ciro Vigorito" in casa del Benevento. La squadra rossoblù ottiene un pareggio (1-1) dopo avere giocato per quasi tutto l'incontro in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Vladimir Golemic. A salvare gli squali, come spesso è capitato in stagione, è stato l'attaccante Nwankwo Simy che con la rete della 37esima giornata ha raggiunto quota 20 gol stagionali. Per lui nelle ultime ore sarebbe tornata alla carica la Lazio, squadra che già in passato aveva manifestato interesse per il calciatore nigeriano.

Crotone, 10 milioni per Simy

L'elevato rendimento del numero 25 del Crotone avrebbe portato nelle ultime settimane a fare crescere il costo del suo cartellino. Probabilmente nei giorni scorsi i calabresi avrebbero accettato anche un'offerta prossima agli 8 milioni di euro, con il conseguimento della doppia decina, la richiesta sarebbe diventata ora di 10 milioni di euro. Per Simy un contratto in scadenza con i calabresi il 30 giugno 2022, una situazione sicuramente da non sottovalutare in ottica mercato. A confermare la sicura partenza della punta, nei giorni scorsi, sono stati sia l'allenatore del Crotone, Serse Cosmi, che il direttore sportivo Giuseppe Ursino. Ogni genere di discorso in questo senso, però, sarebbe stato rimandato alla fine della stagione.

Un traguardo da raggiungere

Per il Crotone già aritmeticamente retrocesso in cadetteria l'obiettivo di questo finale di stagione sembrerebbe rappresentato dal penultimo posto in graduatoria. Un obiettivo dettato dall'orgoglio della società e del suo allenatore, vogliosi di evitare l'ultima posizione che la squadra ha mantenuto per quasi tutto il corso della stagione.

A separare i rossoblù da questo traguardo di consolazione c'è una sola gara, quella interna contro la Fiorentina all'Ezio Scida in programma domenica 23 maggio. Un match che di fatto rappresenterà l'addio alla Serie A.

Crotone, difesa da rivedere

Ad influenzare la stagione del Crotone, compromettendola, è stata senza dubbio la resa del reparto difensivo.

Per gli squali in 37 giornate disputate sono arrivate al passivo ben 92 reti, un vero e proprio record per il massimo campionato. Con il gol del momentaneo svantaggio siglato da Gianluca Lapadula nell'ultima giornata il Crotone ha di fatto superato il record del Casale di 91 reti, che durava ormai dalla stagione di Serie A 1933-1934. Troppi gli errori individuali, se si pensa che gli squali continuano a subire regolarmente da inizio anno, con l'ultima gara a reti inviolate datata 15 dicembre 2020, sfida della "Dacia Arena" contro l'Udinese.