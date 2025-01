Il turno della 23esima giornata di Serie C vedrà il Crotone fare visita al Messina allo Stadio Franco Scoglio - San Filippo. La gara, in programma lunedì 20 gennaio alle ore 20:30, potrebbe vedere alcuni volti nuovi tra le fila delle due formazioni. Il Messina starebbe seguendo in queste ore due ex calciatori del Crotone: si tratta del centrocampista Jacopo Dezi (svincolato) e dell'esterno d'attacco Federico Ricci in uscita dal Perugia. I rossoblù avrebbero invece individuato in Giulio Frisenna del Messina un potenziale rinforzo per il centrocampo.

Messina, una squadra da completare

Con soli 17 calciatori convocati nella gara di Taranto (vinta per 0-1), il Messina ha necessità di reperire calciatori pronti sin da subito per affrontare al meglio il girone di ritorno. Nelle ultime ore i peloritani si sarebbero interessati al centrocampista Jacopo Dezi, calciatore svincolato. In attacco il Messina avrebbe sondato l'attaccante esterno Federico Ricci. Entrambe i calciatori, in differenti momenti della loro carriera, hanno vestito la maglia del Crotone, prossimo avversario di campionato dei siciliani.

Crotone, interesse per Frisenna

Il Crotone starebbe guardando a Messina per trovare un rinforzo per il centrocampo. Nei giorni scorsi ai rossoblù è stato accostato il centrocampista Giulio Frisenna.

Il calciatore è stato escluso nei giorni scorsi dal gruppo squadra perchè avrebbe palesato la sua volontà di cambiare squadra. Oltre al Crotone al sui profilo si sarebbe interessata la Juventus Next Gen. Giulio Frisenna nella prima parte di stagione con il Messina ha collezionato 19 presenze con 1 gol.

Un Crotone in serie positiva

Il Crotone che si presenterà a Messina sarà una squadra in serie positiva in trasferta dal 12 ottobre 2024. I calabresi hanno ottenuto 9 risultati utili consecutivi, maturando tre vittorie di fila lontano dall'Ezio Scida nelle ultime tre trasferte. Nel turno precedente i calabresi hanno battuto per 0-3 il Trapani allo Stadio Provinciale.

L'unico assente per squalifica della gara sarà tra le fila del Crotone. Si tratta del difensore centrale Riccardo Cargnellutti, già diffidato e ammonito a Trapani e fermato per un turno dal Giudice Sportivo. La gara tra Messina e Crotone sarà trasmessa in televisione sui canali "Calcio" di Sky e in streaming mediante il servizio offerto da NowTv.

Nell'ultimo precedente a Messina vittoria per i calabresi

L'ultimo precedente in campionato tra Messina e Crotone allo Stadio Franco Scoglio - San Filippo risale alla passata stagione di Serie C. In quel frangente il Crotone guidato dal tecnico Silvio Baldini riuscì a vincere per 0-1 con una rete siglata nella ripresa da Comi. Nella gara del girone d'andata di questa stagione il Crotone ha vinto per 2-0 in Calabria con le reti siglate da Enrico Oviszach e da Jonathan Silva.