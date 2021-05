Cinque gare separano il Crotone dal termine del campionato di Serie A. La squadra calabrese, ultima in classifica con 18 punti, sembrerebbe indirizzata verso la retrocessione. Inutile per i rossoblu la vittoria ottenuta nell'ultima giornata di campionato (3-4) sul campo del Parma. Il Crotone, che dovrà scendere in campo sabato 1 maggio alle ore 18:00 all'Ezio Scida contro l'Inter capolista, potrebbe dovere ripartire da una nuova guida tecnica. Difficile una conferma in panchina per Serse Cosmi, un nome che potrebbe però fare al caso dei calabresi è quello di Francesco Modesto.

Crotone, un crotonese per la panchina

Dopo essere stato uno dei protagonisti della prima "storica" promozione in Serie A degli squali nel 2015-2016, l'ex difensore Francesco Modesto potrebbe fare ritorno nella sua città questa volta da allenatore. Attualmente alla guida della Pro Vercelli in Serie C, per lui si potrebbe profilare un futuro nella categoria superiore. A interessarsi al tecnico, oltre al Crotone, ci sarebbe l'Hellas Verona in Serie A in caso di addio a fine torneo di Ivan Juric e il Catania, in Serie C. Per Francesco Modesto nella sua due stagioni con la maglia degli squali sono giunte 24 presenze e una rete, portata a segno nella sfida casalinga contro il Como.

Crotone, prime voci di mercato

Oltre ad un possibile avvicendamento in panchina, il Crotone dovrà rivoluzionare la sua rosa. Tra i calciatori che potrebbero essere ceduti ci sarebbero Nwankwo Simy e Junior Messias. Per il calciatore nigeriano, 19 reti in 33 presenze, si sarebbero interessate le squadre liguri di Genoa e Sampdoria, anche se sarebbe stato posto sotto osservazione anche da Inter, Milan e Juventus.

Per il fantasista brasiliano non ci sarebbero state offerte ma diversi sondaggi, giunti già nella finestra di contrattazioni invernali. La Sampdoria, inoltre, potrebbe essere interessata anche ad un altro calciatore rossoblù, l'attaccane Emmanuel Riviere, in questa stagione elemento ai margini della squadra.

Una sfida affascinante

Quella in programma all'Ezio Scida tra Crotone e Inter rappresenta un vero e proprio testa-coda. Gli squali, ultimi, affrontano la capolista Inter che in caso di vittoria e contestuale mancato successo delle dirette inseguitrici potrebbe già festeggiare la conquista dello Scudetto con alcune giornate di anticipo rispetto alla conclusione del torneo. Per gli squali, il turno della 34 esima giornata di campionato potrebbe decretare l'ufficiale ritorno in cadetteria in caso di mancata vittoria o di successo delle squadre attualmente quartultime. In palio per i rossoblu ci sarà puramente l'orgoglio.