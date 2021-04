Quella che sta per concludersi è una stagione difficile per il Crotone. La formazione calabrese, ultima in classifica in Serie A, è reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato. Nell'ultimo turno gli squali hanno perso anche contro l'Udinese (1-2), risultato che ha indotto il tecnico Serse Cosmi a portare la squadra in ritiro fino alla prossima sfida in programma contro la Sampdoria.

A tenere banco, intanto, sono anche le prime voci di mercato con protagonista l'attaccante Nwankwo Simy, possibile partente nella prossima finestra di mercato.

Futuro lontano da Crotone per Simy

Autore di una grandissima stagione, l'attaccante Nwankwo Simy potrebbe diventare nelle prossime settimane uno degli elementi al centro delle trattative di Calciomercato. Il giocatore è reduce da cinque stagioni con la maglia del Crotone e ha un contratto con gli squali in scadenza il 30 giugno 2022. Sono attualmente 17 le reti siglate in questa Serie A: dopo essere stato capocannoniere con 20 reti nella scorsa Serie B, il calciatore rossoblù ha saputo confermarsi in massima serie nonostante le difficoltà riscontrate dal Crotone.

Attualmente il suo cartellino avrebbe una valutazione prossima ai 10 milioni di euro, dopo essere stato pagato a suo tempo dai calabresi poco meno di 2 milioni di euro dal Gil Vicente, squadra portoghese.

Di fronte a un'offerta adeguata i calabresi potrebbero quindi farlo partire.

Mancuso, possibile rinforzo per il Crotone

Un profilo che potrebbe interessare il Crotone è quello dell'attaccante in forza all'Empoli, Leonardo Mancuso. Il calciatore del club toscano, attuale capolista del torneo cadetto, è riuscito finora a siglare 17 reti.

Già nella finestra di mercato di gennaio il suo profilo era stato accostato ai rossoblù, anche se poi gli squali che hanno acquisito in prestito dall'Hellas Verona il cartellino di Samuel Di Carmine.

Con la necessità di provare a ricostruire una squadra competitiva, il Crotone potrebbe affondare il colpo per un calciatore italiano che ha dimostrato tutto il proprio valore.

A essere interessato all'attaccante ci sarebbe però anche il Parma.

Non è ancora chiaro chi allenerà il Crotone il prossimo anno

Prima di parlare di mercato il Crotone dovrà ufficializzare quello che sarà il tecnico della nuova stagione. Sarebbe in bilico il futuro di Serse Cosmi, il cui legame con la società calabrese scadrà a fine torneo. Non è da escludere un eventuale rinnovo, anche se nei giorni scorsi era circolato il nome di Paolo Zanetti, attuale tecnico del sorprendente Venezia, club in lotta nei piani alti della Serie B. Lo stesso Serse Cosmi non ha escluso nelle ultime ore una riconferma in caso di retrocessione.