L'annata della Juve è stata negativa in tutte le competizioni più importanti. La coppa Italia è l'unico trofeo al quale la squadra di Pirlo può ancora aggrapparsi per salvare almeno in parte quest'anno decisamente sotto tono, per non dire 'horribilis'. Eliminata per l'ennesima volta agli ottavi di Champions League dal Porto, la compagine bianconera dovrà lottare per il quarto posto. L' obbiettivo non è facile e, indipendentemente dal piazzamento, sarà rivoluzione. Dopo nove anni di dominio incontrastato in Italia, la Juve si sta preparando a ripartire con un nuovo ciclo.

La rivoluzione voluta da John Elkann, potrebbe partire da Cristiano Giuntoli al posto di Paratici

Il rinnovamento voluto dalla dirigenza partirà proprio dai responsabili dell'area tecnica. Il ds napoletano viene sempre più spesso accostato alla 'Vecchia Signora' come sostituto di Paratici. Nei giorni scorsi è rimbalzato anche il nome di Marotta. Un ritorno seccamente smentito dell'attuale manager dell'Inter. John Elkann vorrebbe affiancare all'attuale dirigente del Napoli il tecnico Massimiliano Allegri. Una doppia investitura nel ruolo di manager e allenatore. Il tecnico toscano avrebbe pieni poteri, affiancando proprio Giuntoli, nelle decisioni riguardanti il mercato. La tanto paventata rivoluzione non riguarderebbe, però, Nedved.

All'ex pallone d'oro sembra sia stata rinnovata la fiducia da parte della famiglia Agnelli.

Draxler viene ancora accostato alla Juve: il centrocampista tedesco potrebbe svincolarsi a parametro zero dal PSG

Che il panzer tedesco è un vecchio pallino della Juve è cosa nota da tempo. I tentennamenti sul rinnovo del contratto tra il giocatore e il PSG stanno aprendo scenari imprevedibili.

La squadra parigina rischia di perdere il giocatore a parametro zero. La Juve avrebbe pronto un contratto quinquennale per il giocatore a cinque milioni a stagione. Il tedesco andrebbe a riempire una delle caselle lasciate vuote dalle cessioni ormai quasi certe di Ramsey e Rabiot. Discorso diverso invece per Locatelli. Il giocatore ha richieste da tutta Europa e la sua esperienza al Sassuolo sembra giunta all'epilogo.

La volontà del giocatore e il rapporto tra la società emiliana e la Juve potrebbe favorire l'affare. Magari inserendo Frabotta o Fagioli come contropartite tecniche. Situazione diversa per Donnarumma. Il portiere della nazionale sembra ormai aver preso la strada di Torino, con Szczesny diretto in Premier League.

Vlahovic è il primo nome per rinnovare l'attacco ma tutto dipenderà dalla qualificazione alla Champions

L'attaccante della Fiorentina resta uno dei più papabili per il nuovo corso bianconero. Comisso ha già fissato un prezzo monstre per il gioiello viola. In casa Juve stanno programmando il futuro e al momento solo Federico Chiesa appare incedibile. Vlahovic sarebbe la spalla ideale per Ronaldo.

Non appare certo il futuro bianconero del campione portoghese. Una mancata qualificazione alla Champions complicherebbe un rapporto già ai minimi termini. Con un Dybala in continua decrescita e sul mercato, è chiaro che l'under 21 serbo rappresenti un obiettivo primario. Tutto dipenderà dalla qualificazione alle coppe europee. La partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie porterebbe introiti per una campagna acquisti all'altezza. Dovesse sfuggire la Champions, alla Juve sarebbero tutti in discussione, e non solo i giocatori.