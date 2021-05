Per la Juventus questo è un periodo di grande difficoltà e la squadra non sta trovando continuità di risultati. In questo finale di stagione la squadra di Andrea Pirlo deve centrare la qualificazione alla Champions League: attualmente è in lotta per un posto nella principale competizione europea e le prossime cinque partite saranno decisive in questo senso.

L'origine della crisi bianconera sarebbe stata l'eliminazione proprio dalla Champions League: infatti, stando a quanto afferma il Corriere di Torino, la Juventus non sarebbe riuscita a metabolizzare la debacle contro il Porto a marzo e questo avrebbe inciso mentalmente sulla squadra.

L'origine della crisi

La Juventus, in queste ultime giornate di Serie A, dovrà ritrovare la "fame sportiva" per cercare di centrare la qualificazione in Champions League e per provare a vincere la Coppa Italia (in finale contro l'Atalanta). La squadra attualmente sta vivendo un momento difficile e Andrea Pirlo sembra aver perso il bandolo della matassa. Infatti, la Juventus non sarebbe riuscita a "superare" psicologicamente l'eliminazione dalla Champions League contro il Porto e da lì in avanti le cose sarebbero precipitate. Di fatto, dopo la gara contro la formazione portoghese, la Vecchia Signora è sembrata troppo poco concentrata e ha perso punti preziosi (ad esempio il KO in casa contro il Benevento) che l'hanno fatta uscire dalla lotta scudetto.

Adesso, però, i bianconeri devono ritrovare una continuità di risultati, anche perché non centrare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un danno enorme per la società non solo a livello sportivo, ma soprattutto a livello economico.

La Juventus insegue la Champions

La rincorsa verso la prossima Champions League della Juventus parte proprio oggi 2 maggio.

Infatti, la squadra sarà impegnata contro l'Udinese alle ore 18 e deve assolutamente tornare a Torino con una vittoria in tasca.

Per la partita contro l'Udinese, Andrea Pirlo si affiderà al classico 4-4-2 e le sue scelte saranno condizionate anche da alcune assenze. Infatti, il tecnico bresciano dovrà fare a meno di Federico Chiesa per questo motivo dovrebbe alzare a centrocampo Juan Cuadrado.

Mentre Danilo dovrebbe agire in difesa sulla corsia di destra. Per il resto la retroguardia bianconera sarà formata da Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Mentre la linea mediana, oltre a Cuadrado, vedrà in campo dal primo minuto Bentancur, Rabiot e McKennie. In attacco ci saranno Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo visto che Alvaro Morata non è al meglio: lo spagnolo ha un fastidio al polpaccio e per questo motivo partirà dalla panchina. In ogni caso Andrea Pirlo scioglierà i dubbi solo a ridosso del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese.