L'Inter con ogni probabilità rivoluzionerà l'attacco nella sessione di calciomercato estivo del 2025 visto che sono in scadenza di contratto sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, che andranno via a giugno. I nerazzurri si stanno muovendo con anticipo e tra i nomi che piacciono ci sarebbe anche quello di Moise Kean, che alla Fiorentina è rinato dopo l'avventura negativa alla Juventus. La trattativa non sarà semplice ma molto dipenderà anche da come si piazzeranno i viola a fine stagione.

Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente in casa Roma è Matìas Soulé, arrivato proprio dalla Juventus per 30 milioni di euro.

L'argentino ha pagato l'inizio di stagione negativo, ma chiaramente anche lui non ha fatto nulla per invertire la tendenza. Non è un caso che Juric spesso lo abbia fatto partire dalla panchina e chissà che in estate non possa andare via. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Bayer Leverkusen.

Inter su Kean

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Moise Kean in vista della prossima stagione. Il centravanti italiano è rinato alla Fiorentina e i numeri dicono che quella alla Juventus sia stata solo una brutta parentesi. Sono cinque le reti messe a segno in dieci partite di campionato, oltre a tre gol in tre partite giocate in Conference League. Una media importante che dimostra come il giocatore farebbe comodo eccome a Simone Inzaghi, che quest'anno non ha ancora trovato un'alternativa che garantisca gol a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in scadenza di contratto e ai margini, ma anche Mehdi Taremi deve fare di più avendo segnato soltanto un gol, in Champions League e su calcio di rigore.

La possibile trattativa con la Fiorentina

La Fiorentina ha acquistato Moise Kean per 18 milioni di euro dalla Juventus, facendo comunque un investimento: una scommessa su un calciatore che alla Juventus veniva da un'annata con zero gol e condizionata da diversi problemi fisici.

Oggi, dopo l'ottimo avvio di campionato, il suo prezzo sarebbe quasi raddoppiato visto che la valutazione si oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro.

L'Inter, però, per abbassare l'esborso economico sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Bayer Leverkusen su Soulé

Matìas Soulé potrebbe lasciare la Roma a distanza di un anno dal suo arrivo. Su di lui i giallorossi hanno fatto un investimento importante, intorno ai 30 milioni di euro, non ripagato per ora dalle prestazioni sul campo. Proprio per questo motivo se dovessero arrivare offerte saranno prese in considerazione e tra i club interessati ci sarebbe il Bayer Leverkusen.

L’ex juventino infatti sarebbe stato inserito nella lista dei rinforzi voluta da Xabi Alonso, che comprende anche Arda Güler ed Edon Zhegrova. Roma che, comunque, valuta il giocatore 30 milioni di euro, anche per non realizzare una minusvalenza.