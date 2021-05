La Juventus in estate potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Potrebbe esserci qualche ritocco in difesa, soprattutto se dovesse partire Alex Sandro. Per il resto gli investimenti dovrebbero riguardare un centrocampista, un trequartista ed una punta. Si parla ad esempio di un interesse concreto per Manuel Locatelli del Sassuolo, anche se la società bianconera starebbe valutando l'acquisto anche di Houssem Aouar. Per la trequarti offensiva invece interesserebbe Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan.

Come punta invece potrebbe arrivare Moise Kean, anche se si valuta l'ingaggio a parametro zero di Memphis Depay. Gli investimenti nel settore avanzato però potrebbero non fermarsi ad una sola punta. Secondo la stampa spagnola, infatti, la società bianconera sarebbe interessata alla punta del Real Madrid Marcos Asensio. Lo spagnolo potrebbe lasciare la società madrilena per una nuova esperienza professionale. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Liverpool, ma anche della Juventus.

Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Marcos Asensio. La punta potrebbe lasciare il Real Madrid dopo essere cresciuto nella società spagnola.

Fino a qualche stagione fa il classe 1996 aveva una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro. Nelle ultime stagioni è stato condizionato da alcuni infortuni muscolari che ne hanno condizionato l'impiego. Proprio per questo, la sua valutazione di mercato sarebbe diminuita a circa 65 milioni di euro. Prezzo importante ma la Juventus potrebbe offrire una contropartita tecnica per arrivare al giocatore.

Ad esempio, in caso di ingaggio di Allegri, il Real Madrid potrebbe investire su Paulo Dybala. L'argentino piace molto al tecnico livornese, che lo ha valorizzato nella Juventus. Di conseguenza non sarebbe da scartare uno scambio che porterebbe Asensio alla Juventus e Dybala al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Oltre ai già menzionati Kean, Depay e Asensio, la Juventus starebbe valutando anche l'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il giocatore serbo è stato protagonista di una grande stagione con la squadra toscana. La società bianconera potrebbe cercare di acquistare il giocatore anche se la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. La trattativa potrebbe concretizzarsi qualora la Fiorentina dovesse concedere una dilazione di pagamento sull'acquisto del giocatore.