La Juventus in estate potrebbe attuare una sorta di rivoluzione, a partire dallo staff dirigenziale e tecnico fino ad arrivare alla rosa dei giocatori. A tal riguardo la conferma di alcuni giocatori potrebbe passare dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Attualmente però sembra improbabile che Atalanta, Milan e Napoli (che precedono la Juventus in classifica) possano perdere punti a due partite dalla fine del campionato. Per questo si starebbe già lavorando a diverse cessioni in vista della prossima stagione. Nella lista dei possibili partenti stilata dalla società bianconera spiccherebbero nomi importanti, fra questi Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

A proposito del centrocampista gallese, da diverse partite è oramai considerato una riserva. Nelle ultime partite Pirlo non lo ha schierato, preferendogli Kulusevski e McKennie. Il suo addio sembrerebbero essere scontato e secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe ritornare in Inghilterra. Su Aaron Ramsey ci sarebbe l'interesse di Everton e Arsenal. Proprio con la sua ex squadra potrebbe essere definito uno scambio di mercato che porterebbe il gallese a Londra e Bellerin a Torino.

Possibile scambio Ramsey-Bellerin

Secondo la stampa inglese, Arsenal e Juventus in estate potrebbero definire uno scambio di mercato molto importante. In Inghilterra potrebbe ritornare il centrocampista gallese Aaron Ramsey, che in queste due stagioni in Italia ha deluso le aspettative.

Alla Juventus potrebbe arrivare il terzino spagnolo Hector Bellerin, da tempo seguito dalla società bianconera. Uno scambio che sarebbe utile ad entrambi le società. L'Arsenal è alla ricerca di qualità a centrocampo mentre la Juventus vorrebbe rinforzare le fasce difensive. Con l'eventuale arrivo di Bellerin potrebbe essere spostato a centrocampo Cuadrado.

Il mercato della Juventus

Ritornando sulla possibile lista dei partenti, anche per Rabiot potrebbe esserci un'esperienza professionale in Inghilterra. Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto del Manchester United. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, con la Juventus che in caso di cessione avrebbe la possibilità di scrivere a bilancio una somma importante.

Allo stesso tempo andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi, considerando che sia Ramsey che Rabiot guadagnano ciascuno circa sette milioni di euro netti a stagione. Alex Sandro invece piace al Chelsea, per Bernardeschi si parla di un possibile scambio che lo porterebbe al Milan con Romagnoli che si trasferirebbe alla Juventus. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, difficile un ritorno nell'immediato allo Sporting Lisbona. Per lui potrebbe esserci un'esperienza professionale al Manchester United, società in cui si è affermato nel calcio che conta.