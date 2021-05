Il Milan avrebbe preso la sua decisione, Donnarumma non sarebbe più la sua prima scelta per la porta. Maldini ha anticipato i tempi e la concorrenza per Mike Maignan, estremo difensore classe 1995 atterrato ieri a Linate e che sta già sostenendo le visite mediche per iniziare la nuova avventura. Dovrebbe essere il francese il titolare per l'anno prossimo.

La mossa potrebbe spingere il numero uno della Nazionale lontano da Milano, anche perché le trattative per il rinnovo sarebbero fallite. Raiola chiedeva 10 milioni di euro all’anno più una super commissione da circa 20.

Troppo per la squadra lombarda che sperava nell’acquisizione del pass per la prossima Champions League per ammorbidire l’agente. Così non è stato e il Diavolo non ha alzato la propria offerta, bloccata a 8 milioni a stagione.

Donnarumma alla Juventus, affare possibile

Così la storia tra il Milan e Donnarumma sarebbe arrivata ai titoli di coda e per il giocatore potrebbe iniziarne presto un’altra. Le ultime notizie lo pongono al centro del Calciomercato perché l’occasione per portarsi a casa un talento del genere a parametro zero è ghiotta. In cima alla lista delle pretendenti ci sarebbe la Juventus, a caccia di un nuovo guardiano dei pali per iniziare un ciclo in stile “Buffon”.

Paratici si era già mosso in tempi non sospetti e, stando agli ultimi rumors, sarebbe pronto ad accelerare, consegnando a Mino Raiola l’offerta che il Milan non ha voluto prendere in considerazione.

Dieci milioni di stipendio a stagione per assicurarsi le prestazioni di Donnarumma. Un investimento importante, ma sicuro, perché il numero uno non solo ha talento da vendere ma è molto giovane.

Al momento la concorrenza partirebbe abbastanza indietro, le grandi hanno tutte il posto occupato in porta. Il Real Madrid ha Courtois, il PSG Keylor Navas, al City si fidano ciecamente di Ederson, qualcosa potrebbe muoversi dalle parti di Londra, sponda Chelsea, oppure nel Manchester United che potrebbe cedere De Gea.

Tutte ipotesi, mentre la Juventus è convinta del colpo e per questo sarebbe in testa. La rivoluzione tra i pali è partita, il regno di Szczesny sembra essere arrivato alla fine e piazzarlo non sarà un problema. Nelle scorse settimane si è parlato dell’interessamento del Borussia Dortmund, alla disperata ricerca di un portiere.

Attenzione però anche alla Premier League, dove il polacco ha iniziato la sua brillante carriera ad alti livelli.

Tutto da decifrare anche il futuro del ruolo del secondo portiere della Juve. Buffon ha già detto addio, Perin sta rientrando dal prestito al Genoa dove ha fatto molto bene e si è guadagnato anche le attenzioni di alcuni club, tra cui l’Atalanta. Insomma, la rivoluzione è partita, Donnarumma è il grande obiettivo di Paratici che proverà, grazie ai buoni rapporti con Raiola, a chiudere un grande colpo di mercato.