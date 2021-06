L'Inter non si ferma e avrebbe messo nel mirino anche le prestazioni di Franck Kessie. Il centrocampista avrebbe il contratto in scadenza nel 2022 e non ci sarebbe stato anche l'accordo con la dirigenza rossonera per firmare il rinnovo. Il calciatore chiederebbe, inoltre, circa 6 milioni di euro, mentre i rossoneri avrebbero offerto 4-4,5 milioni di euro. Il direttore nerazzurro, Giuseppe Marotta, avrebbe già fiutato l'affare e vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero proprio come fatto durante la scorsa settimana con Hakan Calhangolu. L'ivoriano sarebbe un profilo duttile e molto congeniale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, che avrebbe anche necessità di irrobustire il reparto.

In uscita, infatti, potrebbero esserci calciatori che non sarebbero nel progetto della società meneghine. Sull'ex Cesena ci sarebbe stato anche un timido interesse della Juventus che, sotto consiglio di Massimiliano Allegri, vorrebbe ingaggiarlo per sostituire il partente Arthur.

L'imperativo è cedere per fare cassa

Radja Nainggolan dovrebbe restare al Cagliar, Matias Vecino dovrebbe essere sacrificato per garantire liquidità alle casse finanziare e Stefano Sensi potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per arrivare ad altri profili. Il belga potrebbe essere fondamentale per ingaggiare Nahitan Nandez, valutato circa 30 milioni di euro dalla società di Tommaso Giulini. L'ex Fiorentina, invece, sarebbe corteggiato dal Napoli di Luciano Spalletti che, dopo averlo allenato proprio alla Pinetina, lo vorrebbe per potenziare la mediana partenopea.

Le due società si sarebbero anche sentire per una possibile trattativa che riguarderebbe uno scambio tra il centrocampista e Andrea Petagna. L'attaccante ex Spal sarebbe un profilo ideale per il reparto offensivo dell'Inter che cercherebbe da tempo un vice Lukaku. L'ex Sassuolo, invece, piacerebbe molto alla Fiorentina. Club con il quale si starebbe parlato di Dragowski (valutato circa 25 milioni di euro), estremo difensore molto quotato per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic.

Lo sloveno dovrebbe lasciare il calcio giocato al termine della prossima stagione.

Piacerebbero Sergi Roberto e Bellerin

L'Inter, inoltre, sarebbe al lavoro per ingaggiare il sostituto di Achraf Hakimi. Il marocchino sarebbe vicinissimo al Paris Saint Germain e dovrebbe garantire un'ottima plusvalenza ai nerazzurri. Al suo posto si valuterebbero i profili di Hector Bellerin e Sergi Roberto.

Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma l'attuale calciatore dell'Arsenal sarebbe in pole per le caratteristiche tecniche molto congeniali alle idee tattiche di Simone Inzaghi.