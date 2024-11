Con l'avvicinarsi della sessione di mercato di gennaio, diverse squadre italiane stanno già preparando le proprie mosse per rinforzare le rose, Juventus in testa.

Il club bianconero sta infatti monitorando con interesse alcuni giocatori del Manchester United, si tutti Harry Maguire e Joshua Zirkzee con l'intento di rinforzare difesa e attacco.

Possibili novità anche per il Milan, con Christian Pulisic che sarebbe finito nei radar del West Ham.

Ritorno di fiamma per Zirkzee

La Juventus vede in Zirkzee un'opportunità più che interessante.

L'olandese non ha avuto un ottimo impatto da quando si è trasferito in Inghilterra (appena un gol in 11 presenze in Premier League) e i dirigenti bianconeri spingono per averlo in prestito con diritto di riscatto già a gennaio.

L'ex Bologna ha il contratto in scadenza nel 2029 e una valutazione di circa 40 milioni di euro. Piace soprattutto per il profilo: è un numero 9 di quelli che ama Thiago Motta, in grado di fraseggiare coi compagni e aprire varchi utili agli inserimenti dei trequartisti. Fondamentali in cui Dusan Vlahovic appare più carente.

Sempre dal Manchester United si potrebbe aprire una trattativa per Harry Maguire. L'inglese ha il contratto in scadenza al 2025 e potrebbe arrivare già a gennaio a fronte di un piccolo esborso: la sua esperienza in Inghilterra è stata ricca di ombre, figlie dei tanti errori e di performance mai veramente convincenti.

In casa bianconera c'è la necessità di sostituire Bremer ma l'impressione è che quella legata all'inglese sarà l'ultima spiaggia.

Quella da battere se proprio nessun altro colpo dovesse andare a segno.

Al riguardo infatti il preferito rimane sempre Milan Skriniar del PSG che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il West Ham interessato a Pulisic

Il West Ham, invece, sembra aver messo nel mirino Pulisic del Milan per rinforzare il proprio attacco.

L'ex Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 40 milioni di euro.

La situazione potrebbe evolversi solo se il West Ham dovesse presentare un'offerta davvero interessante, oltre i 50 milioni di euro: l'americano infatti è troppo importante per gli schemi del Milan di Fonseca e la dirigenza ne potrebbe considerare l'addio solo a fronte di una proposta davvero fuori mercato.

E anche in quel caso sarebbe comunque complesso finalizzare il tutto, prima andrebbe infatti trovato un sostituto all'altezza.