L'Inter avrebbe accelerato i contatti con l'Arsenal per assicurarsi le prestazioni di Hector Bellerin. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, lo spagnolo dovrebbe essere il profilo più quotato per sostituire Achraf Hakimi che dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain per circa 65 milioni di euro. Nella prossima settimana, i dirigenti nerazzurri dovrebbero incontrare i colleghi inglese per formalizzare la proposta. L'idea sarebbe quella di offrire un prestito con diritto di riscatto, ma l'Arsenal preferirebbe monetizzare e cedere a titolo definito il cartellino dell'esterno.

Quest'ultimo avrebbe una valutazione di circa 20-25 milioni di euro, ma il direttore sportivo Giuseppe Marotta spingerebbe per il prestito soprattutto perché vorrebbe anche comprendere le condizioni fisiche del ragazzo. Bellerin è stato a lungo fermo per un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro.

La Juventus penserebbe anche a Brozovic

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo. Il ragazzo, da qualche mese, ha affidato la sua procura al padre. I bianconeri sarebbero pronti a trattare per mettere a segno il colpo a parametro zero, anche se l'ex Dinamo Zagabria è un punto fermo del nuovo progetto di Simone Inzaghi.

Il neo tecnico del club nerazzurro lo riterrebbe fondamentale per il suo 3-5-2, infatti, avrebbe chiesto ai dirigenti dell'Inter di accelerare le operazioni per il rinnovo del contratto. Il possibile incontro dovrebbe avvenire dopo la seconda settimana di luglio, al termine dell'Europeo. Il club presieduto da Andrea Agnelli vorrebbe il classe 1994 per sostituire Arthur.

Il brasiliano non sarebbe stato confermato dal tecnico livornese e potrebbe andare al Paris Saint Germain in cambio di Bakker. Inoltre, sull'ex Barcellona ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri, che lo desidererebbe per il suo centrocampo a tre. I dirigenti di Lotito avrebbero offerto un prestito biennale, ma l'unico nodo sarebbe rappresentato dall'ingaggio oneroso da 5 milioni di euro che il calciatore percepisce attualmente.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe provato ad offrire anche Aaron Ramsey al'Inter per Brozovic, ma ci sarebbe stata la chiusura dei dirigenti meneghini. Il gallese non sarebbe più nei piani dello staff tecnico bianconero, ormai convinto a cederlo soprattutto per i tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime stagioni. Per lui dovrebbe esserci un ritorno in Premier League.