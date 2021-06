Il calciomercato estivo inizia ufficialmente solo a luglio, ma già in queste settimane non mancano le indiscrezioni sulle trattative che possono mettere a segno le principali squadre di Serie A.

Roma: obiettivo Belotti

La Roma sembra essere la società più vivace sul mercato riguardo al reparto offensivo, poiché - dopo l'arrivo in panchina di Josè Mourinho - la società vorrebbe regalargli una punta che possa far fare il salto di qualità definitivo alla squadra.

Il nome principale sul taccuino giallorosso è quello di Andrea Belotti, l'attaccante italiano militante nel Torino questa stagione ha realizzato in serie A 13 gol e 7 assist in 35 partite, riuscendo ad ottenere la convocazione per Euro 2020 con la nazionale italiana, contendendosi la maglia da titolare con Ciro Immobile.

Cairo, presidente del Torino, nonostante la scadenza del contratto di Belotti nel 2022, chiede 30 milioni per la sua cessione, la Roma avrebbe messo sul piatto 20 milioni per averlo. Non è escluso che l'affare si possa fare per 25.

Il possibile arrivo di Belotti potrebbe allontanare la permanenza di Dzeko, che alcuni rumors hanno accostato anche alle due milanesi, Inter e Milan.

Juventus: rivoluzione offensiva, sogno Vlahovic

La Juventus, dovrà innanzitutto decidere il futuro di Alvaro Morata, poi si concentrerà su un altro centravanti: i nomi principali sono quelli di Mauro Icardi e di Dusan Vlahovic.

Il primo dei due, militante in Francia nel PSG, ha realizzato in Ligue 1 7 gol e 4 assist in 20 partite e non rientrerebbe nei piani della squadra parigina, il suo stipendio di 9 milioni l'anno sembrava spaventare inizialmente la società juventina, ma attraverso il decreto crescita l'operazione peserebbe molto meno nelle casse bianconere, rendendo l'operazione fattibile.

Dusan Vlahovic, invece, significherebbe portare a Torino un giovane prospetto del 2000 che ha avuto una stagione molto positiva realizzando in Serie A 21 gol e 2 assist in 37 partite.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non ha intenzione di fare sconti e chiede almeno 60 milioni senza contropartite per lasciar andare via il giovane, cifre sicuramente importanti, ma con una possibile partenza di Dybala o di Ronaldo tutto è possibile.

Milan: prima Giroud e poi un giovane

Il Milan ha bisogno di realizzare in entra almeno un'operazione (se non due) nel ruolo di prima punta: d'altronde Zlatan Ibrahimovic ha ormai 39 anni e non può giocare tutte le partite.

L'obiettivo più concreto è quello di Giroud, l'attaccante francese militante nel Chelsea sembra avere le caratteristiche esatte per prendere il posto di Mandzukic, il quale ha già abbandonato Milano.

Il Milan avrebbe messo sul piatto un biennale da 4 milioni l'anno per convincere il francese, che sembra essere molto intrigato dalla causa rossonera: il prolungamento di contratto con i Blues dell'attaccante non sembra spaventare la società poiché sarebbe un vincolo solo per le squadre inglesi.

La coppia Maldini-Massara vorrebbe regalare a Pioli anche un giovane da far crescere che possa alternarsi e far rifiatare i due titolari, i nomi più interessanti che circolano sui media sono quelli di Abraham, Scamacca e Raspadori.