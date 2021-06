Durante il mercato di riparazione del 2021, la coppia Maldini-Massara bussò alla porta dei Blues andando ad acquistare attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, Fikayo Tomori. Il centrale canadese, naturalizzato inglese, in pochi mesi è divenuto un giocatore al centro del progetto rossonero, andando a formare assieme a Simon Kjaer un muro difensivo che a Milano sponda rossonera non si vedeva da anni. Per tale motivo, il Milan sembrerebbe aver intenzione di sborsare i 28 milioni pattuiti a inizio anno per il riscatto, si aspetta l'ufficialità per dare la notizia sicura.

Il Milan proverebbe a chiudere per Giroud e nel frattempo esce un nuovo nome

Sul taccuino del Milan vi sarebbe anche un colpo quasi a zero che garantirebbe esperienza, gol e un ottimo sostituto a Zlatan Ibrahimovic che compirà 40 anni ad ottobre, il nome in questione è quello di Olivier Giroud. Il 35enne francese quest'anno ha realizzato fra Champions e Premier League ben 10 gol in 25 partite; considerando che è entrato molto spesso dalla panchina negli ultimi 20 minuti, ha dei numeri davvero importanti.

Giroud sembrerebbe aver dato priorità netta al Milan rispetto agli altri club che lo stanno cercando, attualmente manca l'ok della dirigenza londinese per far partire a zero o con un piccolo indennizzo l'attaccante francese.

Secondo alcune indiscrezioni, questo indennizzo economico da circa 2/3 milioni, potrebbe in realtà non servire solo per l'acquisto di Giroud, ma anche per mettere sotto contratto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto Ziyech. L'esterno marocchino è stato comprato lo scorso anno per 40 milioni + 4 di bonus, cifre alle quali il Milan non sembra voler arrivare poiché deve mettere a segno altre operazioni, fra le quali De Paul in caso di addio di Calhanoglu.

Attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, la società rossonera spenderebbe solo 2/3 milioni in questa sessione di mercato e farebbe passare un altro anno dall'acquisto di Ziyech; così facendo, con un diritto di riscatto sui 27/28 milioni, i Blues non farebbero minusvalenza e il Milan avrebbe un anno di prova per capire le vere qualità del giocatore.

Un sogno per completare il reparto offensivo: Tammy Abraham

Una delle piste più intriganti da tenere d'occhio quest'estate è l'asse Milano-Londra, i diavoli hanno intenzione di dare a Stefano Pioli una squadra che possa ambire a passare i gironi di Champions nonostante la quarta fascia. La coppia di mercato Maldini-Massara vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la società inglese per mettere a segno anche un altro colpo oltre a Oliver Giroud e sulla lista di Maldini vi sarebbe anche il nome di Tammy Abraham, la punta inglese del Chelsea è valutato ben 45/50 milioni, ma il Milan potrebbe provare a strapparlo attraverso qualche formula vantaggiosa come quelle di Tomori e Ziyech.