Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha riferito sul proprio canale Youtube l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus pronta a cedere a gennaio diversi pezzi della propria rosa. Nello specifico il giornalista fa riferimento a Danilo, Fagioli e Milik.

Pedullà: 'Il club bianconero vuole fare piazza pulita degli ultimi giocatori che la legano al passato'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube di quelle che sarebbero le manovre di mercato in uscita che la Juventus vorrebbe effettuare a gennaio: "La scorsa estate c'è stato il via libera di chi non rientrava più nei programmi della Juventus e più o meno si sono verificate tutte le uscite di quelli che collegavano la squadra con il passato per pensare al futuro.

Adesso siamo quasi alla vigilia di un'altra piazza pulita e ci tre situazioni che, secondo me, vanno monitorate molto bene, come se fosse una addio più o meno immediato".

il giornalista è poi sceso del dettaglio spiegando: "La prima situazione chiama in causa Danilo, perché il rapporto tra il difensore e la Juventus negli ultimi giorni è peggiorato e non soltanto perché è il contratto ormai è un contratto in scadenza, non soltanto perché il ciclo è finito ma soprattutto perché la Juve sta pensando al futuro e sta guardando da altre parti. Io credo che siamo vicini ai titoli di coda a prescindere dal contratto, per un tipo di interpretazione e un tipo di rapporto che ormai non è più quello di prima".

Pedullà ha proseguito: "L'altra situazione riguarda inevitabilmente Fagioli che come si può notare è sparito letteralmente dai radar dopo che aveva avuto quella chance da titolare non capitalizzata contro il Bologna. Il calciatore ha trasmesso quella malinconia non solo tecnica che può incidere sulle vicende di campo del tuo lavoro ed è normale pensare che possa portare questa storia alla definitiva chiusura del rapporto".

Infine Pedullà ha riferito: "Credo che la vicenda di Milik sia una vicenda destinata ad avere una parola fine indipendentemente dalla necessità della Juventus di andare sul mercato a prendere un attaccante. A prescindere ora non si capisce ancora quando tornerà, dopo che doveva rientrare a settembre, poi a settembre doveva tornare a novembre da novembre doveva tornare a metà dicembre e da metà dicembre siamo alla fine dell'anno.

Tra un po' scartiamo luogo di Pasqua e lui ancora deve tornare".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Dare via Danilo con Cabal e Bremer fuori sarebbe una scelta scellerata'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Dare via Danilo ora, con Cabal e Bremer infortunati, sarebbe una scelta scellerata. Abbiamo visto che può essere una discreta riserva per la fascia. Sicuramente non da centrale" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Purtroppo dei danni fatti Dalla gestione Paratici-Agnelli se ne parla molto poco quando si deve giudicare il lavoro di Giuntoli".