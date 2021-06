Secondo quanto riportato nelle scorse ore dagli esperti di calciomercato Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, Leonardo del Paris Saint Germain avrebbe praticamente trovato l'accordo con l'agente Raiola per mettere sotto contratto il portiere della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma.

L'ormai ex portiere rossonero dovrebbe andare a percepire circa 60 milioni in 5 anni, frutto di un contratto annuo da 10 milioni più due o tre di bonus.

Donnarumma andrà a rinforzare un reparto da sempre delicato per i parigini, nel quale Navas quest'anno non ha dato sicurezza, come dimostrato in Champions League contro il Manchester City.

Con questa operazione il PSG si assicura un portiere che può dare garanzie per i prossimi anni, per giunta a parametro zero.

Il Psg interessato a Wijnaldum

Il PSG sta trattando anche altri parametri zero, fra questi vi è Georginio Wijnaldum, il centrocampista olandese ex Liverpool sembrava aver già accettato l'offerta del Barcellona, ma il la società parigina ha scelto di intromettersi, praticamente raddoppiando quanto messo sul piatto dai blaugrana e avvicinandosi molto alle richieste dell'olandese.

L'affare non è comunque ancora ufficiale.

I parigini sognano Ramos

Inoltre la squadra di Parigi avrebbe messo nel mirino un altro elemento a parametro zero, ovvero Sergio Ramos.

Il capitano del Real Madrid non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza quest'anno e sembra sempre più lontano da Madrid, dopo la non convocazione agli Europei pare pronto a cambiare totalmente aria e Parigi sarebbe una destinazione più che gradita.

Milan coperto in porta con Maignan, idea Pellegrini per la Barcellona

Il Milan aveva già progettato un piano B in caso di mancato accordo con Donnarumma, con l'acquisto di Mike Maignan, portiere francese che con il Lille ha vinto la Ligue 1 2020/21. Il classe 1995 è già ufficiale, ma diverrà un calciatore del Milan il 1° luglio, quando aprirà formalmente il mercato.

Il Barcellona, invece, a quanto pare, non aveva previsto un piano B in caso di mancato arrivo di Wijnaldum poiché i contatti erano ben avviati. Nelle ultime ore il club blaugrana sembrerebbe pensare a Lorenzo Pellegrini come possibile sostituto, il trequartista della Roma è in scadenza 2022. Il classe 1996 questa stagione ha realizzato 7 gol e 6 assist in 34 partite di serie A e la sua permanenza alla Roma non sembra essere in bilico, ma tutto dipenderà comunque dall'incontro con Josè Mourinho, nel frattempo il Barcellona monitora la situazione e valuta se fare l'offerta.