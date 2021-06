La prossima sarà un'estate molto importante per l'Inter, per capire anche quali saranno le ambizioni della società nerazzurra.

Con ogni probabilità verrà ceduto un big per sistemare i conti, con Achraf Hakimi sempre in pole position per la partenza anche se serve un'offerta da almeno 60 milioni di euro. Ma bisognerà respingere anche gli assalti agli altri big in rosa, in particolar modo a quei giocatori che si stanno mettendo in mostra agli Europei. Uno di questi è Nicolò Barella, perno della squadra nerazzurra e della Nazionale italiana.

Real Madrid su Barella

Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe finire al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente Nicolò Barella. Anche l'esordio agli Europei con l'Italia è stato ottimo, con il centrocampista tra i migliori in campo contro la Turchia. Il giocatore ha tanti estimatori in giro per il mondo e tra questi ci sarebbe anche Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina del Real Madrid dopo le avventure al Napoli e all'Everton al di sotto delle aspettative. Il tecnico avrebbe fatto le prime richieste al patron dei Blancos, Florentino Perez, e la priorità sarà rinforzare il centrocampo. Proprio per questo motivo, stando a quanto riportato da Sport, il nome del classe 1997 sarebbe in cima alla lista degli obiettivi, insieme a un altro centrocampista dell'Italia di Roberto Mancini, Manuel Locatelli.

La crescita del giocatore nerazzurro è stata esponenziale in quest'ultimo anno e mezzo, tanto che recentemente Marcello Lippi lo ha perfino paragonato a N'Golo Kanté. Barella deve sicuramente migliorare il proprio score ma ha ampi margini di miglioramento, vista la giovane età. Sono state 36 le presenze messe insieme nell'ultimo campionato, in cui ha realizzato tre reti e collezionato ben sette assist.

La possibile richiesta dell'Inter

Nicolò Barella non piace solamente al Real Madrid, visto che anche il Bayern Monaco ha fatto qualche sondaggio nei giorni scorsi. Ma l'Inter non sembra intenzionata a lasciarlo partire e per questo per il centrocampista ha chiesto almeno 80 milioni di euro per pensare di sedersi al tavolo delle trattative.

Alla luce delle difficoltà finanziarie, infatti, nessuno risulta essere incedibile e tutti hanno un prezzo ma, allo stesso tempo, la società nerazzurra non svenderà nessuno, come sta dimostrando anche la questione Achraf Hakimi. Pare difficile anche pensare all'inserimento di contropartite tecniche, visto che all'Inter potrebbero interessare solo un esterno destro proprio per individuare l'erede del laterale marocchino, magari uno tra Odriozola e Lucas Vazquez, entrambi accostati al club meneghino in questi mesi.