La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe iniziare a definire alcune importanti trattative di mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Intanto è arrivata la prima ufficialità in quanto, nella giornata del 15 giugno, la società bianconera ha confermato sui social e sul sito ufficiale di aver rinnovato il prestito di Alvaro Morata con l'Atletico Madrid per un'altra stagione. La Juventus pagherà, come da intesa stabilita l'estate scorsa, 10 milioni di euro. Un eventuale acquisto del cartellino della punta spagnola (costo 35 milioni di euro) sarà definito a giugno 2022.

Nelle prossime settimane si cercherà di lavorare sugli acquisti per il centrocampo. Potrebbero essere due i rinforzi per la mediana. Oltre al possibile ritorno in prestito di due anni di Miralem Pjanic, la Juventus sarebbe interessata soprattutto all'acquisto di Manuel Locatelli. Di certo, però, la società emiliana non è disposta a concedere sconti e chiede 40 milioni di euro. I bianconeri, dal canto loro, sarebbero pronti ad inserire una contropartita tecnica gradita al Sassuolo che potrebbe essere il centrocampista Nicolò Fagioli.

Fagioli possibile contropartita tecnica per Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Fagioli potrebbe essere la contropartita tecnica utilizzata dalla Juventus per l'acquisto di Locatelli.

La società bianconera avrebbe proposto, infatti, uno fra Frabotta, Fagioli, Rovella e Dragusin. Gli emiliani gradirebbero il centrocampista classe 2001, cresciuto nel settore giovanile bianconero. In tal caso, la Juventus potrebbe offrire circa 25 milioni di euro in cash più il cartellino del centrocampista per Locatelli. Probabile, però, che i bianconeri si riservino un diritto di "recompra" sul giocatore, considerando le qualità dimostrate da Fagioli negli ultimi mesi sia nell'under 23 bianconera che in prima squadra, in particolare nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Morata e Dybala, in questo momento, sembrerebbero essere gli unici giocatori certi di far parte della rosa bianconera per la prossima stagione. Si attendono novità per Cristiano Ronaldo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, se vorrà rispettare il contratto con la società bianconera o se deciderà di fare una nuova esperienza professionale.

In ogni caso, potrebbe arrivare almeno un rinforzo come punta. Piace molto Gabriel Jesus del Manchester City, che la società inglese potrebbe cedere in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.