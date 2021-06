Uno dei reparti che con ogni probabilità l'Inter rivoluzionerà in questa sessione estiva di Calciomercato è quello di centrocampo. Sembra inevitabile il "sacrificio" di Achraf Hakimi, con l'esterno marocchino che piace a Chelsea e Paris Saint Germain e sarà ceduto per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. Anche a sinistra, però, ci dovrebbero essere tanti cambiamenti, visto che Ashley Young e Aleksander Kolarov sono andati in scadenza di contratto, mentre Ivan Perisic potrebbe essere ceduto nel caso in cui dovessero arrivare offerte da 10 milioni di euro.

Per questo motivo i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo sull'out mancino e il nome nuovo accostato al club meneghino sarebbe quello di Jordi Alba.

L'Inter pensa a Jordi Alba

L'Inter è alla ricerca di un esterno sinistro in grado di fare la doppia fase. Il Chelsea, nell'affare Hakimi, ha provato ad inserire Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma i nerazzurri sarebbero propensi più per cedere l'esterno marocchino al Paris Saint Germain, puntando ad incassare soltanto cash. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club meneghino avrebbe messo gli occhi sul laterale mancino del Barcellona, Jordi Alba.

Lo spagnolo non è più giovanissimo e per questo motivo i blaugrana lo avrebbero messo in uscita per cercare di fare cassa e liberarsi del suo ingaggio.

Il classe 1989, pur non essendo più giovanissimo, ha avuto comunque una certa continuità nell'ultima stagione, avendo disputato 35 partite in Liga, in cui ha messo a segno tre reti e collezionato cinque assist, a fronte di sette match giocati in Champions League. Ora il giocatore è impegnato agli Europei con la propria Nazionale e per questo motivo l'Inter avrebbe solo avviato i contatti con il Barça ma per approfondire i discorsi bisognerà attendere la fine della competizione.

La possibile trattativa

Inter e Barcellona sarebbero pronte a trattare la cessione di Jordi Alba. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia il trasferimento praticamente a costo zero di Arturo Vidal a Milano l'anno scorso. E non è escluso che ciò possa avvenire anche con l'esterno spagnolo, visto che il Barça punta ad abbassare il monte ingaggi, facendo l'eccezione solamente con Ter Stegen e Leo Messi, qualora quest'ultimo decidesse di rinnovare il contratto.

L'esterno spagnolo percepisce poco più di 7 milioni di euro ma il club meneghino potrà essere agevolato dal Decreto Crescita, che farebbe pesare l'ingaggio, al lordo, quanto quello di Ivan Perisic, che potrebbe essere ceduto. Con Jordi Alba l'Inter sistemerebbe la fascia sinistra con un elemento di esperienza internazionale, con lo spagnolo che si potrebbe alternare con Federico Dimarco, tornato dal prestito all'Hellas Verona.