L'Inter ha praticamente chiuso il suo primo acquisto con l'arrivo di Hakan Calhanoglu, che sta sostenendo il 22 giugno le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà con i nerazzurri per i prossimi tre anni, con opzione per il quarto anno, a 5 milioni di euro a stagione più un milione di bonus. Il club meneghino, però, sta lavorando anche in uscita visto che servirà fare almeno una cessione importante per sistemare i conti e il nome maggiormente indiziato sembra essere quello di Achraf Hakimi, per cui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Si è parlato delle offerte di Chelsea e Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche il Barcellona.

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Hakimi

L'Inter dovrà con ogni probabilità sacrificare un big in questa sessione estiva di Calciomercato per sistemare i conti. Il giocatore indicato a lasciare Milano sembrerebbe essere Achraf Hakimi, il più chiacchierato in queste settimane e l'unico che avrebbe già ricevuto offerte concrete e non semplici sondaggi. Sono due le società che hanno già fatto passi avanti importanti, il Chelsea e il Paris Saint Germain, ma nessuna delle due si è ancora avvicinata alla richiesta di 75-80 milioni di euro.

Per questo motivo nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto per il laterale marocchino anche il Barcellona.

I blaugrana sono in cerca di un rinforzo sulla fascia destra, visto che nell'ultima annata Sergi Roberto ha avuto diversi problemi fisici. Non sarà semplice visto che sono noti i conti della società catalana e i debiti che sono stati evidenziati dal nuovo presidente, Laporta. Ma Hakimi vale l'eccezione alla regola visto che con la maglia nerazzurra ha fatto spesso la differenza quest'anno, ricoprendo un ruolo di rilievo nella conquista dello scudetto.

Il classe 1998 ha messo a segno sette reti e collezionato otto assist in trentasette partite di campionato.

Le possibili cifre dell'affare

L'Inter non è disposta a concedere sconti per il cartellino di Achraf Hakimi. I nerazzurri sembrano essersi rassegnati a perdere l'esterno marocchino ma lo faranno solo alle loro condizioni, in modo da sistemare definitivamente i conti e non aver bisogno di cedere altri giocatori importanti.

Come fatto presente già a Chelsea e Paris Saint Germain, il club meneghino avrebbe fatto sapere al Barcellona che non si tratterà per proposte inferiori ai 70 milioni di euro. Difficile anche pensare all'inserimento di contropartite tecniche, visto che il club meneghino vorrebbe realizzare una plusvalenza piena per poi utilizzare solo una piccola parte del ricavato per prendere il sostituto, che potrebbe essere Denzel Dumfries, esterno destro del Psv Eindhoven con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. L'olandese si sta mettendo in mostra agli Europei avendo messo a segno già due reti in tre partite.