L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato in vista dell'estate e i reparti che potrebbero subire maggiori modifiche sono quelli delle fasce, visto che sia a destra che a sinistra potrebbero esserci tanti cambiamenti. A tenere banco c'è la questione Achraf Hakimi, finito nel mirino di Chelsea e Paris Saint Germain, che potrebbe essere ceduto per 70-75 milioni di euro. In questo modo i nerazzurri avranno anche un piccolo tesoretto da reinvestire in entrata, pur con la consapevolezza di dover fare cassa per la crisi economica che ha colpito il club in questi mesi.

Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Robin Gosens, che era stato accostato ai nerazzurri già nei mesi scorsi, "esploso" agli Europei con la maglia della Germania.

Inter su Robin Gosens

Le qualità di Robin Gosens sono ormai note a tutti in Italia, grazie alle sue giocate con la maglia dell'Atalanta. L'esterno tedesco, però, si sta mettendo in mostra anche con la maglia della propria Nazionale agli Europei. Proprio ieri, infatti, è stato nominato migliore in campo nella sfida vinta dalla sua Germania contro il Portogallo per 4-2, in cui ha realizzato una rete e servito un assist, propiziando pure un autogol degli avversari.

Una delle società che ha sempre mostrato interesse per il giocatore è stata l'Inter che, però, non ha mai affondato il colpo.

Cosa che potrebbe succedere nelle prossime settimane qualora dovesse piazzare la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain o al Chelsea per 70-75 milioni di euro. L'unico che potrebbe non far rimpiangere la partenza del laterale marocchino sarebbe proprio Gosens, che porterebbe in dose un buon numero di gol e assist.

Anche nell'ultima annata con la maglia dell'Atalanta il classe 1994 ha fatto la differenza, avendo messo a segno 11 reti e collezionato sei assist in 32 partite di campionato.

La possibile richiesta dell'Atalanta

I rapporti tra Inter e Atalanta e tra le due proprietà sono ottimi e questo potrebbe facilitare la trattativa per Robin Gosens qualora la Dea dovesse decidere di privarsi dell'esterno tedesco, che piace molto anche all'estero.

Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ma vista l'opzione per il 2023 difficilmente il club bergamasco rischierà di perderlo a parametro zero. La valutazione del classe 1994 si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma non è escluso che il club nerazzurro possa inserire una contropartita tecnica nell'affare. I nomi sul piatto potrebbero essere quelli di Valentino Lazaro e di Dalbert Henrique, tornati rispettivamente dai prestiti a Borussia Moenchengladbach e Nizza, valutati intorno ai dieci milioni di euro. Operazione che, nel caso, permetterebbe anche al club meneghino di realizzare una plusvalenza.