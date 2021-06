De Ligt e Bonucci punti fermi, Chiellini alternativa di valore, o forse qualcosa di più se gli infortuni lo lasceranno in pace, per Massimiliano Allegri sarebbero loro gli intoccabili della Juventus. Tre centrali a cui affiancare un’altra pedina, magari giovane, ma già di comprovato valore. Per questo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile affondo della Vecchia Signora per Nicola Milenkovic della Fiorentina.

Il nuovo allenatore del club piemontese preferirebbe il serbo a Demiral che sembra essere sempre più lontano dalla Continassa.

Il turco, che avrebbe chiesto più spazio, ha parecchio mercato: piace in Premier League all’Everton e al Tottenham, e in Italia si potrebbe fare sotto l’Atalanta, che con i torinesi ha ottimi rapporti, testimoniati dall'operazione Romero, altro colpo in difesa piazzato l'anno scorso per Gasperini. La valutazione della Juve per il suo difensore centrale sarebbe di circa 40 milioni di euro, una parte dei quali verrebbero poi reinvestiti sul mercato.

Milenkovic alla Juventus, ora si fa sul serio

Come detto Milenkovic sarebbe arrivato in cima alla lista di gradimento della Juventus, che avrebbe iniziato a pensare a come sviluppare la trattativa con la Fiorentina. Il giocatore va in scadenza nel 2022, il suo agente vorrebbe portarlo via subito da Firenze per fargli fare, a 23 anni, uno scatto in avanti di carriera.

Così l’affare potrebbe partire sotto una buona stella, con i viola che chiederebbero tra i 15 e i 18 milioni di euro per il proprio giocatore: tanti per i bianconeri, che in prima battuta potrebbero provare a inserire alcune contropartite tecniche per abbassare la cifra.

La storica rivalità in campo tra Juve e Fiorentina ha lasciato il campo a buoni rapporti almeno sul mercato tra le due società.

A dimostrarlo ci sono state le cessione al club torinese da parte dei toscani di Bernardeschi prima e di Chiesa poi.

Allegri 'innamorato' di Milenkovic

La scelta di Milenkovic sarebbe stata indicata direttamente da Allegri che preferirebbe avere in squadra il serbo piuttosto di Demiral. Il ventitreenne ormai da tre stagioni gioca titolare in Serie A, ha accumulato esperienza e poi rispetto al turco è molto più duttile.

In viola ha giocato spesso nella difesa a tre come centrale di destra, ma può disimpegnarsi anche in una linea a quattro. Con ogni probabilità sarà proprio il secondo il sistema scelto dall’allenatore toscano per la sua prossima Juventus. In questo caso sono addirittura due i ruoli che può interpretare il difensore: centrale e terzino destro, avendo non solo ottime capacità difensive, ma anche corsa e buon piede per dare spinta sulla fascia.