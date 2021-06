Uno dei nomi che infiammerà la prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe essere con ogni probabilità quello di Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza di contratto con il Milan e per questo motivo rappresenta un'occasione di mercato per tutte le società. Ma nelle ultime ore in pole position sarebbe balzata l'Inter, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa alzare il tasso tecnico, soprattutto dopo quanto successo a Christian Eriksen, che ancora non si sa se potrà tornare in campo. Un derby di mercato che vedrebbe i nerazzurri avanti, grazie alla distanza che c'è tra il giocatore e la società rossonera per il rinnovo di contratto.

L'Inter prova l'affondo per Calhanoglu

Ieri è terminato l'Europeo di Hakan Calhanoglu, visto che la Turchia è stata eliminata chiudendo all'ultimo posto del gruppo A con zero punti e tre sconfitte subite. Ora, dunque, il fantasista potrà concentrarsi su quello che sarà il suo futuro, essendo in scadenza di contratto con il Milan. I rossoneri hanno provato a rinnovarglielo per evitare di perderlo a parametro zero, come successo con Gianluigi Donnarumma, ma la distanza tra domanda e offerta continua ad essere ampia, con entrambe le parti che non sembrano disposte a venirsi incontro.

Proprio per questo motivo, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l'Inter sarebbe balzata in pole position per Calhanoglu.

Il turco rappresenterebbe una vera e propria occasione di mercato, visto che i nerazzurri, in attesa di capire se potranno contare su Christian Eriksen, intanto se lo aggiudicherebbero a parametro zero, non andando a intaccare l'attuale bilancio. Il classe 1994, inoltre, sa calciare bene punizioni e corner e questo sarebbe un ulteriore punto a suo favore.

Nell'ultima annata il turco ha messo a segno quattro reti e collezionato nove assist in 33 partite di campionato, a fronte di cinque gol messi a segno in nove match di Europa League.

Le possibili cifre dell'affare

Il Milan non è mai voluto andare oltre i 4 milioni di euro proposti per il rinnovo a Hakan Calhanoglu. Per questo motivo il fantasista turco ha deciso di guardarsi intorno e, nelle ultime ore, il suo entourage avrebbe avviato i contatti con l'Inter.

I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 5 milioni di euro e così regalerebbero al proprio allenatore, Simone Inzaghi, un calciatore che andrebbe a ricoprire il ruolo che ricopriva Luis Alberto nella sua Lazio. Lo spagnolo è stato anche accostato al club meneghino in questi giorni, ma la Lazio non sembra disposta a privarsene se non per offerte superiori ai 50 milioni di euro. Inoltre Lotito non avrebbe alcuna intenzione di trattare con la società che gli ha soffiato l'allenatore meno di un mese fa.