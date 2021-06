La Juventus nelle ultime settimane sta effettuando una vera e propria rivoluzione nello staff dirigenziale e in quello tecnico. A giorni dovrebbero essere ufficializzati Maurizio Arrivabene come amministratore delegato e Federico Cherubini come direttore sportivo. Quest'ultimo già sta lavorando in vista del calciomercato estivo insieme al nuovo tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Nelle settimane precedenti si era parlato anche di un possibile ritorno di un riferimento bianconero negli anni 90 e 2000.

Parliamo di Alessandro Del Piero, per il quale alcuni giornali sportivi avevano lanciato l'indiscrezione secondo la quale sarebbe potuto diventare il nuovo vice presidente della Juventus.

Possibilità che non si è concretizzata, sull'argomento ha parlato proprio l'ex capitano della Juventus. In un'intervista la Corriere della Sera Del Piero ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna offerta dalla società bianconera. Ha poi aggiunto che qualora dovesse arrivare una proposta della Juventus, dovrà essere non per la sua storia da giocatore ma per le sue competenze.

'Sono soddisfatto di quello che sto costruendo'

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Del Piero ha dichiarato: "Non mi è stata prospettata la possibilità di diventare dirigente della Juventus". Il giornalista ha poi chiesto all'ex capitano bianconero che anche Paolo Maldini è ritornato al Milan da dirigente da tanti anni e magari potrebbe profilarsi lo stesso percorso per Del Piero. L'ex giocatore ha aggiunto: "Giusto, allora ho ancora qualche anno di tempo.

A parte gli scherzi, sono soddisfatto di quello che faccio oggi, e di quello che sto costruendo". Ha poi aggiunto che la sua storia da giocatore con la Juventus rimarrà per sempre ma che spera di essere considerato eventualmente come dirigente per le sue qualità e le sue competenze.

Alessandro Del Piero sulla stagione di Pirlo alla Juventus

L'ex capitano della Juventus ha voluto parlare anche della stagione deludente della squadra bianconera, che ha portato all'esonero di Andrea Pirlo. A tal riguardo ha dichiarato: "Non parlerei di difficoltà di Pirlo, parlerei di difficoltà della Juve".

Secondo l'ex giocatore la stagione non ideale della Juventus dipende non tanto da un solo fattore ma di un insieme di problematiche che hanno portato ad arrivare quarti in classifica ed ad uscire agli ottavi di finale dalla Champions League.

Del Piero ha poi parlato anche dell'Europeo e della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. Secondo l'ex capitano della Juventus l'Italia può arrivare alla finale four a Londra, anche se la Francia è la favorita della massima competizione europea per nazioni.