La Juventus in estate dovrebbe rinforzare il centrocampo con almeno due rinforzi. In questi giorni si parla molto del possibile arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo, con una trattativa che potrebbe definirsi sulla base di una somma cash più l'inserimento di una contropartita tecnica (Rovella o Fagioli). Il classe 1998 sarebbe la mezzala ideale di Massimiliano Allegri, che però avrebbe chiesto anche un centrocampista abile nell'impostazione di gioco e nel verticalizzare verso le punte. Il preferito sembra essere Miralem Pjanic, dal punto di vista tecnico ma anche economico.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore potrebbe lasciare il Barcellona in quanto non è considerato un titolare dal tecnico Koeman. La scorsa stagione infatti è stata una riserva, con l'allenatore olandese che gli ha preferito Busquets e De Jong. Possibile quindi che possa partire, anche se la società catalana non potrà cederlo per meno di 50 milioni di euro per non registrare una minusvalenza a bilancio.

Pjanic potrebbe arrivare in prestito biennale

Di conseguenza, il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona in prestito. Si parla di un suo possibile trasferimento in prestito di due anni alla Juventus, dove ritroverebbe l'allenatore che lo ha valorizzato come mediano davanti alla difesa.

Sarebbe proprio Massimiliano Allegri a volere il suo ritorno, anche perché sarebbe un acquisto vantaggioso dal punto di vista economico. Inoltre, Miralem Pjanic potrebbe accettare una diminuzione dello stipendio. La società bianconera può usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Possibile cessione di Aaron Ramsey

L'eventuale arrivo di Pjanic e Locatelli potrebbe portare ad almeno una cessione a centrocampo. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. La Juventus spera possa fare un grande Europeo così che possa rivalutare la sua valutazione di mercato.

Il suo prezzo è di circa 20 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe accettare un'offerta minore pur di alleggerire il monte ingaggi. Il centrocampista gallese infatti guadagna circa sette milioni di euro a stagione.

Altri giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Merih Demiral e Cristiano Ronaldo. A questi bisogna aggiungere i vari Mattia Perin e Daniele Rugani, in prestito rispettivamente al Genoa e al Cagliari nella stagione 2020-2021. Il centrale toscano potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto del difensore Nikola Milenkovic.