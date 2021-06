La Juventus è da sempre attente alle occasioni di mercato, in particolar modo ai parametri zero. Negli ultimi anni la società bianconera ha acquistato diversi giocatori a titolo gratuito, a partire dai vari Pogba e Pirlo fino ad arrivare ai più recenti Rabiot e Ramsey. Potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche nel prossimo Calciomercato estivo. Potrebbe arrivare Antonio Mirante (in scadenza con la Roma) come secondo portiere e Memphis Depay (in scadenza con il Lione) come seconda punta. La società bianconera starebbe però lavorando anche in previsione giugno 2022.

C'è infatti un giocatore che piace particolarmente. Si tratta della punta del Barcellona, Dembèlè, che recentemente avrebbe rifiutato il rinnovo contrattuale (con uno stipendio minore rispetto a quello attuale) con la società catalana. Sulla punta francese però ci sarebbe l'interesse anche del Paris Saint Germain, con le due società che potrebbero non aspettare la prossima stagione e sfidarsi sul mercato già dalla prossima estate.

Possibile sfida di mercato Psg-Juventus per Dembèlè

Secondo la stampa spagnola Paris Saint Germain e Juventus potrebbero sfidarsi per l'acquisto di Dembèlè. La Juventus sarebbe disposta ad acquistarlo già durante il calciomercato estivo, magari ad un prezzo agevolato vista la scadenza del contratto a giugno 2022.

La società francese invece non avrebbe fretta nell'acquisto nell'immediato e potrebbe offrire a Dembèlè un ricco contratto dalla stagione 2022-2023, in quanto arriverebbe a parametro zero. Le prossime settimane potrebbero essere decisive a riguardo. Di certo l'ottimo rapporto professionale fra Barcellona e Juventus potrebbe agevolare l'eventuale approdo di Dembèlè in bianconero.

Fra l'altro si parla anche di un possibile ritorno a Torino sempre dal Barcellona di Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato gli agenti sportivi del centrocampista bosniaco avrebbero proposto alla società catalana una cessione del giocatore in prestito biennale alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Oltre a Pjanic potrebbe arrivare anche Manuel Locatelli, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo.

La società bianconera potrebbe offrire una somma cash di circa 25 milioni di euro più il cartellino di uno fra Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Più probabile il nazionale under 21 vista la fiducia di Allegri nei confronti del centrocampista dell'under 23 bianconera. Abbiamo parlato del possibile arrivo della punta olandese Memphis Depay, piacciono inoltre Arkadius Milik e Gabriel Jesus.