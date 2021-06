La Juventus nelle prossime settimane potrebbe dover fare i conti con l'interesse di molte società per Manuel Locatelli. L'Europeo può rappresentare un palcoscenico importante per il centrocampista del Sassuolo nel mettersi in evidenza e attirare l'interesse di importanti club. Ovviamente la società emiliana spera che il giocatore possa far decollare la sua valutazione di mercato. A tal proposito, sembra che le società inglesi non abbiano problemi a garantire una somma cash al Sassuolo per l'acquisto di Locatelli. In merito a ciò, nelle ultime ore si parla di un interesse concreto dell'Arsenal per Manuel Locatelli.

La società inglese probabilmente dovrà lasciar partire il suo riferimento del centrocampo, Xhaka, che potrebbe trasferirsi alla Roma. Di conseguenza, l'Arsenal sarebbe alla ricerca di un giocatore simile per caratteristiche allo svizzero e lo avrebbe individuato nel centrocampista del Sassuolo. Secondo la stampa inglese, l'Arsenal sarebbe pronta ad offrire 40 milioni di euro per il cartellino del classe 1998. Una somma che potrebbe convincere gli emiliani a cederlo agli inglesi.

Possibile sfida di mercato Arsenal-Juventus per l'acquisto di Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa inglese, anche l'Arsenal sarebbe interessato all'acquisto di Manuel Locatelli.

Gli inglesi potrebbero sfidare la Juventus per il giocatore del Sassuolo, offrendo 40 milioni di euro. Somma che non sarebbe nelle disponibilità della società bianconera, se non con l'inserimento di qualche contropartita tecnica gradita alla società emiliana. Si parla infatti di una proposta da parte della Juventus che ammonta a circa 25 milioni di euro più il cartellino di uno fra Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.

Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore: vorrà accettare un'eventuale offerta della Juventus o si dedicherà a una nuova esperienza professionale lontano dall'Italia?

Il mercato della Juventus

Oltre a quello di Locatelli, la Juventus starebbe valutando diversi profili per il centrocampo. Locatelli sembrerebbe essere il preferito ma non è da scartare la possibilità che possa arrivare un acquisto di livello internazionale.

Ad esempio potrebbe concretizzarsi lo scambio di mercato fra Cristiano Ronaldo e il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il nazionale francese sarebbe la mezzala ideale per una mediana a tre. Serve però anche un giocatore abile nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Piace Miralem Pjanic, che potrebbe arrivare in prestito biennale dal Barcellona. Per quanto riguarda il settore avanzato piacerebbero Vlahovic, Milik e Gabriel Jesus.