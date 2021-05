La Juventus in estate potrebbe rinforzare il settore avanzato. Dovrebbe arrivare una quarta punta ad integrare le punte attualmente presenti nella rosa bianconera. Da valutare però se rimarranno Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il portoghese infatti, in caso di mancata qualificazione della squadra bianconera alla prossima edizione della Champions League, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Anche se non è semplice trovare società in grado di investire sul cartellino e sull'ingaggio del campione portoghese.

Su Dybala invece tutto dipenderà dall'incontro a fine stagione fra giocatore e società. In caso di mancato rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2022), potrebbe lasciare i bianconeri. Per Morata invece potrebbe essere confermato il prestito con l'Atletico Madrid, rimandando un eventuale riscatto a giugno 2022. Proprio la punta spagnola lo scorso Calciomercato estivo è arrivato alla Juventus dopo che i bianconeri avevano valutato diversi giocatori. Si era parlato di un possibile approdo di Suarez, o di quello di Dzeko. La Juventus però avrebbe provato ad acquistare anche Duvan Zapata. La punta colombiana sarebbe stato il profilo ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo. Ora sembra che i bianconeri ci vogliano riprovare.

Zapata gradito dalla Juventus

Come riportato da alcune fonti, la Juventus la scorsa estate avrebbe provato ad acquistare Duvan Zapata. L'Atalanta però lo valutava 50 milioni di euro. Da qui la decisione di investire su un altro profilo per il settore avanzato. Non è da scartare però la possibilità che la società bianconera ci riprovi in estate, anche se il prezzo di mercato del colombiano è rimasto più o meno lo stesso rispetto alla scorsa stagione.

Quello che sembra certo è che la Juventus stimi molto Zapata.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dal futuro professionale dei vari Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala, la Juventus in estate dovrebbe acquistare una quarta punta per integrare il settore avanzato. Molto dipenderà dalla competizione in cui sarà impegnata la squadra bianconera la prossima stagione.

Se sarà Champions League ci sarebbe un tesoretto più cospicuo da investire su una punta. Si parla di un interesse concreto per Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton. La Juventus però per evitare di un investire una somma così importante sul giocatore potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla società inglese. Il giocatore che piace al tecnico Carlo Ancelotti è il centrale Merih Demiral. Potrebbe quindi definirsi uno scambio alla pari che porterebbe Kean a Torino e Demiral in Inghilterra.