Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera potrebbe portare con sé una rivoluzione della squadra, soprattutto del centrocampo.

In mezzo al campo non rientrano nei piani Ramsey, il gallese valutato circa 20 milioni, e Bernardeschi, l'esterno italiano in scadenza 2022 che sembra prossimo all'addio.

Per rinforzare la mediana, l'obiettivo principale di questa campagna acquisti è Manuel Locatelli, centrocampista italiano militante nel Sassuolo quotato circa 40 milioni e per il quale la società neroverde non farà sconti. In caso di mancata fumata bianca col giocatore della nazionale, la Juventus proverà a strappare il suo ex giocatore Miralem Pjanic al Barcellona, dopo una stagiona piuttosto deludente.

Sogno a centrocampo, Paul Pogba

L'ex mezz'ala francese, venduta per circa 100 milioni al Manchester United, potrebbe ritornare a casa per aumentare qualitativamente il centrocampo juventino. Allegri è un suo grande stimatore e lui non ha mai nascosto l'amore per i colori bianconeri. Per ora è un sogno, ma le strade del mercato sono infinite e niente è impossibile.

Nelle ultime ore è tornato di moda anche un altro centrocampista francese, militante nel Lione, Aouar. La giovane mezz'ala è da anni in orbita juventina. Per ora sono solo voci ma, come per Pogba, tutto è possibile. L'unica cosa sicura è che la Juventus deve fare almeno un paio di operazione in mezzo al campo per rafforzare l'organico.

Muro bianconero, obiettivi Gosens e Milenkovic

In difesa potrebbe lasciare Alex Sandro. Il terzino brasiliano è in scadenza 2022 e non sembra rientrare nei piani di Allegri. Per sostituirlo il nome più caldo è quello di Robin Gosens, il terzino tedesco che, dopo tanti ottimi anni all'Atalanta, potrebbe salutare e approdare a Torino.

In caso di addio di Demiral, la Juventus scaglierà l'attacco definitivo per Nikola Milenkovic. Il centrale serbo della Fiorentina è in scadenza 2022 ed è ancora lontano da un possibile rinnovo di contratto.

Rivoluzione offensiva, sogno Vlahovic

Oltre al centrocampo, il grande cambiamento avverrà nel reparto offensivo. Ronaldo potrebbe andare via, la Juve chiede circa 28-30 milioni per il cinque volte pallone d'oro, su di lui ci sono Manchester United e PSG che proporrebbero, rispettivamente, uno scambio con Pogba e con Icardi, giocatori entrambi apprezzati dalla società bianconera.

Oltre alla possibile conferma di Morata e il probabile rinnovo di contratto di Dybala, vista la scadenza 2022, la Juventus dovrà realizzare almeno un'altra operazione come numero nove. Il nome più probabile è quello di Mauro Icardi, ma il vero sogno bianconero si chiama Dusan Vlahovic. Il classe 2000 serbo ha realizzato quest'anno in serie A ben 21 gol e 2 assist in 37 partite, divenendo una delle punte più interessanti del mercato estivo del 2021. Infatti, la Fiorentina chiede almeno 60 milioni per lasciar andare via il suo bomber.

Oltre a Vlahovic e Icardi, la Juventus monitora anche la pista Gabriel Jesus, punta del Manchester City valutata circa 60 milioni e per tale motivo si starebbe pensando a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma tutto dipenderà dall'arrivo o meno di Harry Kane al Manchester City.