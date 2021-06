La Juventus in estate dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe infatti inserire nella rosa giocatori di esperienza internazionale e che possano incrementare la qualità del centrocampo bianconero. Si parla di un interesse concreto per Pjanic, reduce da una stagione sotto le aspettative al Barcellona. Per il settore avanzato potrebbe essere ingaggiato Memphis Depay, che va in scadenza di contratto con il Lione il 30 giugno.

Come scrive il giornalista sportivo Luca Momblano, potrebbe arrivare anche un difensore.

Il tecnico toscano infatti vorrebbe un centrale, soprattutto se dovesse partire Merih Demiral, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Piace infatti a Everton e Manchester City: dalla sua cessione la società bianconera potrebbe incassare circa 40 milioni di euro.

Sempre secondo il giornalista sportivo la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Khalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli va in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe rivelarsi un'occasione di mercato. Sembra però difficile che la società campana possa cederlo alla Juventus, vista la rivalità sportiva fra le due squadre.

Possibile sondaggio per Koulibaly, interessa anche Milenkovic

La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Koulibaly, almeno secondo quanto ha recentemente dichiarato Luca Momblano.

Il giornalista sportivo ha però anche aggiunto che difficilmente la società bianconera riuscirà ad acquistare il difensore del Napoli. I campani infatti non vorrebbero cederlo ai bianconeri, ma preferirebbero venderlo in Inghilterra, dove il giocatore ha diversi estimatori.

Per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nikola Milenkovic.

Il difensore della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2022 e c'è il rischio per la Fiorentina che possa lasciare a parametro zero alla fine della prossima stagione. Per questo i toscani dovrebbero cederlo già in estate, magari accontentandosi anche di una cifra minore rispetto al valore reale del giocatore. Si parla di un possibile offerta da 10 milioni di euro per il difensore serbo.

Il resto del mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, potrebbe partire non solo Merih Demiral, ma anche Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace in Inghilterra, in particolar modo al Liverpool. La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro. Pare difficile pensare che la società inglese possa investire tale somma. Per questo i piemontesi potrebbero accontentarsi di una cifra minore: l'obiettivo principale dei bianconeri infatti non è solo ottenere una plusvalenza finanziaria, ma anche alleggerire il monte ingaggi.