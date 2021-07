Romelu Lukaku è stato sicuramente il grande protagonista dell'ultima stagione dell'Inter. Il centravanti belga è stato decisivo per la conquista dello scudetto, venendo eletto anche nella top 11 di Euro 2020 nonostante il suo Belgio sia stato eliminato dall'Italia ai quarti di finale. Sul centravanti belga, viste le prestazioni offerte, non potevano mancare le sirene di mercato: tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, ma l'assalto a Erling Haaland è andato a vuoto visto che il Borussia Dortmund non vuole privarsene e per questo motivo il club inglese avrebbe messo gli occhi sull'attaccante nerazzurro.

Il Chelsea sarebbe su Lukaku

Il Chelsea vuole fare un regalo di mercato al proprio allenatore Tomas Tuchel, dopo la conquista della Champions League, per certi versi inaspettata. Il tecnico avrebbe chiesto un centravanti di peso che possa regalare almeno trenta gol alla propria squadra nel corso della prossima annata e l'identikit sembra portare a Romelu Lukaku. Secondo i rumor di mercato, infatti, i Blues premono per il ritorno a Londra del centravanti belga, che sarebbe il preferito, anche rispetto a Harry Kane.

D'altronde nell'ultima annata Big Rom ha dimostrato di aver fatto il definitivo salto di qualità anche in termini di leadership. Sono ventiquattro le reti messe a segno e ben undici assist in trentasei partite di campionato, a fronte di quattro gol realizzati in quattro partite di Champions League e quattro reti in cinque partite con la maglia del Belgio a Euro 2020.

Una stagione importante, e proprio per questo l'Inter non vorrebbe privarsi del classe 1993, anche se in caso di follie da parte del Chelsea non sono da escludere potenziali colpi di scena.

La possibile cifra richiesta

Secondo a quanto riportato dai rumor di mercato, il Chelsea sembra pronto a fare di tutto per convincere l'Inter a privarsi di Romelu Lukaku.

I nerazzurri, come detto, non vorrebbero privarsi del centravanti belga, ma qualora sul piatto dovesse finire una cifra tra i 120 e i 140 milioni di euro, a quel punto le certezze potrebbero vacillare. Una cifra del genere, infatti, permetterebbe di realizzare una plusvalenza clamorosa, avendolo acquistato per 70 milioni di euro dal Manchester United nell'estate del 2019 e avere un tesoretto da reinvestire per rinforzare tutti i reparti della rosa.

Senza una proposta simile, comunque, appare difficile immaginare che il club meneghino possa privarsi del proprio leader, soprattutto dopo aver già ceduto Achraf Hakimi al Psg per 70 milioni di euro, bonus compresi, sistemando in parte i conti.