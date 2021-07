Uno dei migliori talenti emergenti in casa Inter è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore, nonostante la giovanissima età (classe 1999), è stato uno dei grandi protagonisti della conquista dello scudetto nell'ultima stagione, essendo un titolare inamovibile per l'ormai ex tecnico Antonio Conte. Una crescita notevole e costante che ha convinto anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, a convocarlo per gli Europei, che hanno visto trionfare l'Italia proprio ieri sera. Prestazioni che, tra l'altro, non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di alcuni top club europei, in particolar modo inglesi.

Tre club di Premier League

L'Inter in questa sessione di Calciomercato ha dovuto fare un sacrificio sul mercato in uscita, cedendo Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus inclusi. Ora l'intenzione sarebbe quella di non privarsi di altri giocatori importanti della prima squadra, come dichiarato anche dal nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Ma in caso di offerte fuori mercato non è escluso niente, soprattutto in un momento storico come questo, in cui non c'è neanche certezza sulla completa riapertura degli stadi il prossimo anno.

E uno dei giocatori che sembra attirare l'attenzione dei top club europei è Alessandro Bastoni. Nonostante la giovanissima età, il difensore ha dimostrato di non soffrire molto le pressioni, adattandosi sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, essendo anche in possesso di un buon piede, importante in fase di impostazione.

Su di lui, stando a quanto riportato da La Stampa, ci sarebbero Arsenal, Chelsea e Manchester City. I Citiziens già nei mesi scorsi avevano chiesto informazioni sul difensore, visto che Pep Guardiola è un suo grande estimatore. Più difficile pensare ai Gunners, che stanno vivendo un periodo storico difficile e sono rimasti ancora una volta fuori dalla Champions League nell'ultima annata.

La cifra che potrebbe tentare l'Inter

L'Inter ha da poco rinnovato il contratto ad Alessandro Bastoni fino a giugno 2024 ma questo non sembra porre fine alle sirene di mercato sul difensore. I tre top club di Premier League sono pronti a fare un tentativo, nonostante i nerazzurri lo considerino al momento incedibile. Per farli tentennare, infatti, servirebbe un'offerta spropositata e considerata fuori mercato, al di sopra dei 70 milioni di euro.

Cifra che permetterebbe di realizzare una notevole plusvalenza visto che il club meneghino lo ha acquistato per poco meno di 30 milioni di euro qualche anno fa, quando era ancora un talento della Primavera, dall'Atalanta. In caso contrario, invece, il classe 1999 resterà all'ombra del Duomo anche la prossima stagione e guiderà la difesa di Simone Inzaghi, al fianco di Stefan De Vrij e Milan Skriniar.