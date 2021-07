Inizia oggi il raduno della nuova Juve di Massimiliano Allegri che però dovrà fare a meno delle stelle che sono state impegnate nelle rispettive nazionali.

La Juventus e i problemi dei contratti

Primo nodo da sciogliere sarà quello del futuro di CR7 che ha un anno di contratto e salvo sorprese continuerà a giocare con la maglia della Juve per tentare un ultimo assalto alla Champions League con la maglia bianconera.

Altro problema riguarda Paulo Dybala, l'argentino è stato da sempre al centro del progetto di Max Allegri, ma è reduce da una stagione disastrosa che lo ha portato anche all'esclusione dalla lista dei convocati argentini per la Copa America.

Stando a ciò che ha scritto la Gazzetta dello Sport, la Joya è pronto a rinnovare il contratto così come è pronto il neo campione d'Europa Giorgio Chiellini.

Infine come vice Szczesny la scelta da parte della Juve è ancora una volta Mattia Perin, ma il portiere ex Genoa vorrebbe ritornare a giocare titolare anche nella stagione 2021/22, ma la Juventus non vuole cederlo anche perché significherebbe trovare un valido sostituto. Intanto come terzo portiere è stato riconfermato Pinsoglio dopo aver rinnovato il contratto.

Locatelli vuole solo la Juve

Ormai è da inizio giugno che per il centrocampo juventino si parla del centrocampista fresco campione d'Europa Manuel Locatelli che ha stupito sia all'Europeo che nell'ultima stagione con la maglia del Sassuolo; intanto la squadra neroverde sembra intenzionata a sostituirlo con il centrocampista talento dell'Empoli Samuele Ricci.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rapporti tra Sassuolo e Locatelli si stanno facendo sempre più tesi, in quanto il giocatore della nazionale italiana ha rifiutato la proposta dell'Arsenal che aveva pronti sul piatto 40 milioni di euro al Sassuolo che aveva già accettato l'offerta. La Juve offre molto meno dei Gunners e proprio per questo motivo il Sassuolo potrebbe alzare la voce con il ragazzo per costringerlo ad andare in Inghilterra.

Inoltre la squadra torinese vuole inserire nella trattativa anche calciatori come Fagioli oppure Dragusin, ma il patron neroverde non vuole un pagamento dilazionato come accaduto con Chiesa.

Lo staff tecnico della Juventus

Questa mattina la Juventus ha reso noto lo staff tecnico che accompagnerà Massimiliano Allegri nella nuova stagione.