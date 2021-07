L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato vista l'esigenza di dover fare cassa e sistemare i conti. La cessione che farà rifiatare il club nerazzurro è quella di Achraf Hakimi, che si accaserà al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una volta ufficializzata la partenza dell'esterno marocchino, i nerazzurri penseranno anche a come rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Simone Inzaghi, per restare competitivi e difendere lo scudetto conquistato nell'ultima annata. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello d'attacco dato Andrea Pinamonti è in uscita per giocare con maggiore continuità e anche su Alexis Sanchez c'è qualche incertezza.

L'Inter sarebbe su Raspadori

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco visto che potrebbero esserci dei cambiamenti nei prossimi mesi. I nerazzurri vogliono blindare Lautaro Martinez, però nonostante le trattative per il rinnovo di contratto con il suo agente Alejandro Camano vanno avanti, ancora non decollano: infatti in queste ore il procuratore dell'argentino ha sottolineato come se ne riparlerà una volta che sarà superata questa situazione economica così delicata.

Intanto, in entrata, ci sarebbe un nome in cima alla lista della società nerazzurra ed è quello di Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo è impegnato agli Europei con la Nazionale italiana, ma intanto le due società avrebbero cominciato a parlarne, come ammesso dal ds degli emiliani Giovanni Carnevali tre giorni fa.

Il classe 2000 si è messo in luce negli ultimi mesi del campionato, convincendo anche il commissario tecnico Roberto Mancini, mettendo a segno sei reti in ventisette partite di campionato. I margini di crescita sono ancora tanti e per questo Marotta pensa a lui come alternativa al tandem formato da Lukaku e Lautaro Martinez, non come alternativa al Toro.

La possibile strategia di Marotta

L'Inter non può permettersi investimenti pesanti per Giacomo Raspadori e per questo motivo per acquistarlo servirà una strategia fantasiosa, che avrebbe cominciato già ad adoperare l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. La chiave dell'affare potrebbero essere alcuni giovani della Primavera nerazzurra, su tutti Oristanio, Casadei e Satriano, ma occhio anche ad un altro giocatore a sorpresa.

Al Sassuolo, infatti, potrebbe interessare Zinho Vanheusden, difensore belga che tornerà a Milano dallo Standard Liegi. Gli emiliani hanno ceduto Marlon e per questo avrebbero messo gli occhi sul classe 1999 per sostituirlo. Quest'ultimo arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.