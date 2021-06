Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello avanzato. In uscita c'è sicuramente Andrea Pinamonti, che vuole giocare con maggiore continuità, ma sono da tenere d'occhio anche le situazioni relative a Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, seppur per motivi diversi. Il primo ha un ingaggio troppo pesante per un giocatore ritenuto alternativa ai due titolari, mentre il "Toro" potrebbe essere ceduto qualora arrivi una proposta da almeno 80-90 milioni di euro. Ma, a prescindere da ciò, il club meneghino è alla ricerca di un vice Lukaku, che faccia rifiatare il belga e per questo motivo, anche su indicazione di Simone Inzaghi, avrebbe messo nel mirino Felipe Caicedo.

L'Inter penserebbe a Caicedo

Uno dei nomi accostati all'Inter in questi ultimi giorni sarebbe quello di Felipe Caicedo. A fare il suo nome è stato il nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ufficializzato poco meno di una settimana fa, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. L'allenatore lo conosce bene, avendolo avuto al suo servizio in questi anni alla Lazio, dove anche lì lo ha utilizzato come alternativa agli attaccanti titolare. L'ecuadoregno ha fatto spesso la differenza partendo dalla panchina, anche nell'ultima annata. Il classe 1988 alla fine ha totalizzato 25 presenze, mettendo a segno otto reti, pur partendo spesso dalla panchina, come detto.

La Lazio certo non sarà così ben disposta nel trattare la cessione di uno dei propri tesserati alla società nerazzurra, che si è accaparrata Simone Inzaghi quando sembrava fatta per il suo rinnovo di contratto. La cessione di Caicedo, però, in questo caso potrebbe portare dei benefici anche al club di Claudio Lotito, visto che l'attaccante è in scadenza di contratto a giugno 2022.

Le possibili cifre dell'affare

L'Inter ha messo nel mirino Felipe Caicedo per rinforzare l'attacco nella prossima stagione, stando a quanto riportato da Sportmediaset. La Lazio potrebbe aprire le porte ad una cessione del centravanti ecuadoregno anche per non rischiare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto tra un anno.

Arrivato dall'Espanyol nell'estate del 2017 per quasi 3 milioni di euro, la sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro, una cifra abbordabile per il club nerazzurro. Non è escluso che nell'affare finisca proprio Andrea Pinamonti, ma in quel caso sarebbe previsto un conguaglio economico a favore della società nerazzurra. Al momento si è parlato solo di sondaggi, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, per cercare di regalare a Inzaghi l'attaccante richiesto.