L'Inter sarebbe al lavoro per mettere a segno alcune operazioni in uscita per garantire un'entrata economica alle casse di Steven Zhang. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'ultimo nome che potrebbe essere sacrificato sarebbe quello di Roberto Gagliardini.

Il centrocampista, arrivato circa 5 anni da dall'Atalanta, potrebbe non essere ritenuto centrale nel progetto di Simone Inzaghi e lasciare la Pinetina se dovesse arrivare un'offerta di circa 10-15 milioni di euro. Il numero 5 nerazzurro nelle scorse settimane sarebbe stato sondato dalla Fiorentina e dalla Roma, ma avrebbe un ingaggio troppo elevato per i budget economici dei due club.

L'ultima possibilità sarebbe quella di inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a Luis Alberto ma il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri non gradirebbe calciatori con caratteristiche tecniche come quelle di Gagliardini.

L'Inter lavora per sfoltire la rosa

I dirigenti meneghini starebbero lavorando anche per cedere le prestazioni di Henrique Dalbert al Trabzonspor Kulübü. Il club turco avrebbe trovato l'accordo e si dovrebbe arrivare ad una stretta di mano accettando la formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro. Dalla Fiorentina, invece, sarebbe arrivata una proposta per Stefano Sensi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Lo staff di Simone Inzaghi vorrebbe valutare l'ex Sassuolo soprattutto per comprendere nei dettagli le condizioni fisiche del ragazzo che sta recuperando dopo l'infortunio che lo ha costretto a dare forfait prima dell'Europeo.

Con il Benfica sarebbero intensi i contatti per cedere definitivamente il cartellino di Joao Mario, valutato circa 7 milioni di euro.

L'unico nodo da sciogliere sarebbe la clausola inserita nel contratto quando il centrocampista si è trasferito nel 2016 alla Pinetina. Lo Sporting Lisbona avrebbe posto il veto per una cessione in un altro club portoghese: in tal caso l'Inter avrebbe dovuto pagare una penale di circa 30 milioni di euro. Sembrerebbe trovato l'accordo per la cessione di Gravillon al Reims per circa 4 milioni di euro.

Più complesso il capitolo relativo a Radja Nainggolan. Il belga si sta allenando con il gruppo di Inzaghi ma vorrebbe ritornare assolutamente al Cagliari. Mancherebbe l'accordo sulla buonuscita, dopo la quale il ragazzo dovrebbe firmare un contratto biennale con il Cagliari. Sirene estere per il giovane Satriano che sarebbe seguito dal Rayo Vallecano e dal West Ham. L'inter potrebbe accettare una cessione con diritto di controriscatto.