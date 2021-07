L'esterno offensivo nativo di Carrara ha trasformato uno dei calci di rigore sia in semifinale che in finale, in entrambi i casi dopo essere entrato in campo a gara iniziata. Il calciatore intanto sarebbe in uscita Juve, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ricevuto proposte sia dalla Lazio che dalla Roma.

