Cristiano Ronaldo sarà in ritiro ed inizierà la preparazione con la Juventus, nonostante le tante voci di mercato circolate sul suo conto. A confermare la decisione è stato direttamente il direttore dell'area sportiva, Federico Cherubini, che, durante la conferenza stampa organizzata dal presidente Andrea Agnelli, ha fatto il punto sul bomber portoghese.

"Cristiano Ronaldo? Verrà in ritiro. Nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte nostra su un trasferimento che qualcuno definisce come necessario. I numeri - ha concluso Cherubini - parlano chiaro, siamo contentissimi del fatto che Ronaldo quando avrà finito le vacanze si aggregherà alla squadra”.

L'ex Real Madrid sarebbe stato avvicinato a club come Manchester United e Paris Saint Germain. I Red Devils avrebbero però già concluso l'affare con il Borussia Dortmund per l'arrivo di Jadon Sancho per circa 96 milioni di euro. I parigini non dovrebbero cedere Mbappè nonostante il contratto in scadenza tra un anno. L'ex Monaco avrebbe fatto intendere di non voler rinnovare l'accordo con i transalpini perché preferirebbe intraprendere un'avventura con un'altra squadra. Ronaldo dovrebbe quindi rispettare il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2023.

La Juventus sarebbe anche su Edin Dzeko

L'attaccante della Roma, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, non sarebbe centrale nel progetto giallorosso ed avrebbe chiesto alla proprietà di liberarsi a parametro zero con un anno di anticipo per accordarsi liberamente con una nuova squadra.

La richiesta sarebbe stata rispedita al mittente da Friedkin, nonostante si possano risparmiare circa 15 milioni di euro dall'addio dell'attaccante. La proprietà americana, però, non avrebbe alcuna intenzione di perdere il cartellino del calciatore a parametro zero. Il bosniaco sarebbe seguito anche dall'Inter, che lo vorrebbe come vice di Romelu Lukaku.

La società bianconera potrebbe riprendere la trattativa nata la scorsa estate, non conclusa per l'arrivo di Alvaro Morata, per regalare un centravanti esperto a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, inoltre, starebbe pressando i dirigenti per concludere il rinnovo di Paulo Dybala, ritenuto fondamentale nel suo progetto tecnico.

Il contratto dell'argentino scade nel 2022. Qualora dovesse, invece, partire Cristiano Ronaldo, il sostituto ideale per il tecnico livornese sarebbe Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano non ha vissuto un'ottima stagione con il Manchester City di Guardiola ed il possibile arrivo di Hary Kane potrebbe convincere il classe 1996 a lasciare definitivamente la Premier League.