Uno dei giocatori che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è Robin Gosens. L'esterno tedesco ha dimostrato di essere ormai un giocatore di alto livello, non sentendo le pressioni anche sui grandi palcoscenici internazionali, grazie all'Europeo disputato con la maglia della Germania da titolare assoluto della fascia sinistra. Il futuro del giocatore è in bilico visto che non mancano i top club interessati a lui. Anche in Italia potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby d'Italia sul mercato visto che sia l'Inter che la Juventus avrebbero messo gli occhi su di lui essendo alla ricerca di un rinforzo in quella zona del campo.

Inter e Juventus si sfidano per Gosens

Gli interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi sul mercato questa estate. Entrambe le società sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Robin Gosens. La permanenza dell'esterno tedesco all'Atalanta è tutt'altro che certa, visto che la Dea potrebbe decidere di sacrificarlo per fare cassa, visti i possibili investimenti in arrivo su Juan Musso e Koopmeiners.

I nerazzurri cercano un giocatore che possa non far rimpiangere Achraf Hakimi, ad un passo dal Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, pur giocando uno a destra e uno a sinistra. Il tedesco, infatti, proprio come il marocchino è stato spesso decisivo nell'ultima annata, avendo messo a segno ben undici reti e collezionato sei assist in trentadue partite di campionato.

Inoltre, il classe 1994 è abituato a giocare largo a sinistra nel 3-5-2, proprio come gioca l'Inter.

I bianconeri, invece, potrebbero pensare a Gosens in caso di cessione di Alex Sandro. In quel caso la Juve sarebbe pronta a sferrare l'assalto per l'esterno tedesco, anche se dovrebbe adattarsi a giocare come terzino sinistro in una difesa a quattro, cosa ben diversa rispetto all'Atalanta e anche alla Nazionale tedesca.

La richiesta dell'Atalanta

L'Atalanta non sembra essere intenzionata a lasciar partire Robin Gosens tanto facilmente. L'esterno tedesco ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma la Dea può esercitare l'opzione per prolungare di un'altra stagione, fino a giugno 2023. Il giocatore, però, potrebbe premere per fare un'altra esperienza.

La sua valutazione, comunque, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro anche se Inter e Juventus potrebbero anche mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Operazione che permetterebbe anche di realizzare una notevole plusvalenza ai bergamaschi, avendolo acquistato dall'Heracles nell'estate del 2017 per un solo milione di euro.