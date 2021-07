La Juventus nei prossimi giorni deciderà la strategia di mercato per cercare di acquistare Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe il giocatore preferito dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Di certo però l'ottimo Europeo fin qui disputato dal mediano ha portato ad una rivalutazione del suo cartellino. Tante società lo starebbero seguendo, su tutte il Borussia Dortmund e l'Arsenal. La Juventus sarebbe pronta ad offrire 30 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin alla società emiliana per l'acquisto di Locatelli.

Oltre questa offerta però, la società bianconera non vorrebbe andare, di conseguenza non sarebbe disposta ad accettare sfide di mercato con altre società che porterebbero il prezzo del cartellino del giocatore a crescere ulteriormente. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di acquistare un altro giocatore per il centrocampo, ovvero Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal e della nazionale svizzera. La Juventus potrebbe sfidare la Roma per il suo acquisto.

Possibile offerta da 20 milioni più Ramsey per l'Arsenal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Xhaka e non Locatelli. Il Sassuolo continua a chiedere molto per il giocatore, anche perché negli ultimi giorni Borussia Dortmund e Arsenal avrebbero espresso interesse per il centrocampista.

Una situazione che potrebbe portare ad una crescita del valore del cartellino di Locatelli. Per questo la Juventus starebbe lavorando anche ad un'alternativa e l'avrebbe individuata nel centrocampista dell'Arsenal e della nazionale svizzera. La società bianconera potrebbe offrire agli inglesi circa 20 milioni di euro più il cartellino di Aaron Ramsey.

La valutazione di mercato di Xhaka è circa 40 milioni di euro, la Juventus però sarebbe favorevole alla trattativa non solo per le qualità dello svizzero ma anche perché grazie alla trattativa riuscirebbe a cedere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sarebbe considerato cedibile dalla società bianconera, soprattutto per il suo stipendio da 7 milioni di euro a stagione che pesa fin troppo sul monte ingaggi della società bianconera.

Fra l'altro secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal sarebbe interessata al centrocampista gallese.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Granit Xhaka sarebbe l'alternativa a Manuel Locatelli. La Juventus però starebbe valutando l'acquisto di un altro centrocampista dalle caratteristiche diverse rispetto allo svizzero e all'italiano. Piace molto Miralem Pjanic, che il Barcellona sarebbe pronto a cedere in prestito per due anni. Allegri stima molto il giocatore e lo riterrebbe il rinforzo ideale come mediano. Pjanic potrebbe migliorare il gioco bianconero sia nell'impostazione che nelle verticalizzazioni verso le punte.