La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili in vista della prossima stagione. In questi giorni il direttore sportivo Federico Cherubini si sta dedicando soprattutto al centrocampo. Manuel Locatelli rimarrebbe il preferito per la mediana, anche se le richieste economiche del Sassuolo non facilitano un'eventuale trattativa. Gli emiliani valutano il giocatore circa 40 milioni di euro ma potrebbero accettare una somma in cash (circa 30 milioni di euro) più il cartellino di un giovane. Piacerebbe Radu Dragusin, che la Juventus valuta circa 10 milioni di euro.

Proprio le contropartite tecniche potrebbero ritornare utili anche per un ulteriore acquisto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Robin Gosens. Il terzino sinistro dell'Atalanta sarebbe ritenuto il rinforzo ideale per la formazione bianconera. La società bergamasca lo valutano sopra i 30 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di Gianluca Frabotta per alleggerire l'esborso economico.

Frabotta possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Gosens

La Juventus potrebbe offrire Gianluca Frabotta all'Atalanta come contropartita tecnica per l'acquisto di Robin Gosens. Sarebbe il terzino tedesco l'obiettivo di mercato della società bianconera per la fascia sinistra.

Protagonista di un Europeo importante, Gosens piace ad Allegri per la sua capacità di fare la fase difensiva e quella offensiva in maniera eccelsa. Di certo, qualora dovesse arrivare Gosens, sarebbe difficile pensare ad una permanenza di Alex Sandro. Il terzino brasiliano piace molto al Chelsea, con il tecnico Tuchel che ne è un grande estimatore.

La Juventus da un'eventuale cessione del brasiliano potrebbe ricavare circa 20 milioni di euro. Soldi che sarebbero utilizzati proprio per l'acquisto di Gosens. Frabotta quindi dovrebbe lasciare la Juventus, indipendentemente dal fatto che possa essere la contropartita tecnica per l'acquisto del giocatore dell'Atalanta. La società bianconera avrebbe deciso infatti di tenere in rosa come alternativa al terzino sinistro titolare Luca Pellegrini, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa.

Allegri vorrebbe provare a rivalutare l'ex Roma, che nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe cercando anche un secondo portiere per la prossima stagione. La società bianconera vorrebbe confermare Perin dopo il prestito al Genoa. Da parte del portiere però non ci sarebbe la volontà di fare la riserva, di conseguenza potrebbe essere ceduto. In tal caso si starebbe valutando l'ingaggio di Salvatore Sirigu, che potrebbe rescindere il contratto con il Torino. Il nazionale italiano potrebbe accettare un'eventuale offerta della Juventus.