Prima gara ufficiale della stagione e prima vittoria per il Crotone di Francesco Modesto. La squadra rossoblù, nella serata del 16 agosto, ha superato il Brescia 6-4 al termine dei calci di rigore. Una gara combattuta che ha messo in evidenza la carenza di una rosa, quella dei calabresi, ancora in fase di allestimento. In tribuna presenti due nuovi acquisti, Marco Sala e Mirko Maric che dovrebbero diventare ufficiali nelle prossime ore. In uscita il Crotone sarebbe pronto a cedere Jacopo Petriccione al Vicenza. Tra i pali sarebbe invece imminente l'arrivo di Contini dal Napoli.

Crotone, servono rinforzi

Al termine del match di Coppa Italia contro il Brescia è stato lo stesso tecnico Francesco Modesto a confermare l'arrivo in settimana di alcuni elementi. Due di questi sono Mirko Maric e Marco Sala, presenti in tribuna ad assistere alla gara. Non solo entrate ma anche uscite per il Crotone, che avrebbe ricevuto un'offerta dal Vicenza per la cessione del centrocampista Jacopo Petriccione. Una trattativa confermata dallo stesso direttore sportivo Giuseppe Ursino che sarebbe alla ricerca dell'accordo giusto con il club biancorosso.

Contini verso il Crotone

Tra i pali anche nel match contro il Brescia la maglia da titolare è stata affidata a Marco Festa. Un match che potrebbe essere stato però il suo ultimo da titolare.

Nelle prossime ore in Calabria dovrebbe fare il suo arrivo Nikita Contini, estremo difensore del Napoli. Per lui l'avventura a Crotone dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito fino al termine della stagione andando ad ereditare il posto in rosa lasciato vacante da Alex Cordaz, passato all'Inter. Alle spalle del portiere del Napoli, oltre a Marco Festa, ci sarà Gianluca Saro, arrivato a titolo definitivo nelle scorse settimane dalla Pro Vercelli.

Le altre trattative dei rossoblù

L'esclusione di Luca Marrone dalla gara di Coppa Italia non fa altro che alimentare le voci su una sua imminente cessione con destinazione Monza. Un percorso analogo che potrebbe accomunarlo al centrocampista Niccolò Zanellato, anche lui obiettivo della squadra della famiglia Berlusconi. In uscita potrebbe esserci anche l'attaccante Emmanuel Riviere, di rientro dopo gli impegni con la nazionale del Martinica ma diventato oggetto dei desideri di Ascoli e Vicenza.

In entrata il Crotone continuerebbe a seguire il difensore uruguaiano Gaston Silva, la scorsa stagione in forza all'Huesca in Spagna. A centrocampo il nome di esperienza potrebbe essere invece Marco Mancosu, in uscita dal Lecce e già escluso dalla società dagli ultimi impegni della squadra. Su di lui ci sarebbe però da superare la concorrenza del Venezia.