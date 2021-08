Una vera e propria rivoluzione potrebbe accompagnare la rifondazione dell'attacco del Crotone. Oltre a Nwankwo Simy, a salutare la Calabria potrebbe essere anche Emmanuel Riviere, corteggiato da Ascoli e Vicenza. Sempre nel reparto avanzato potrebbe bloccarsi a breve la trattativa tra i rossoblù e il Torino per la cessione di Junior Messias. In entrata, il profilo nuovo potrebbe essere quello di Roberto Insigne del Benevento.

Crotone, due club su Riviere

In attesa di potersi aggregare alla squadra dopo i match svolti con la Nazionale del Martinica, l'attaccante Emmanuel Riviere sarebbe diventato un nome di mercato appetito da due club del torneo cadetto: l'Ascoli e il Vicenza.

La punta ex Cosenza, che ha trovato poco spazio con gli squali nell'ultimo torneo, potrebbe lasciare la Calabria per cercare fortuna in una nuova piazza. Con il Crotone, l'attaccante vanta un anno di contratto con un legame in scadenza il 30 giugno 2022. La sua presenza in rosa è stata confermata dal Direttore Sportivo Beppe Ursino nelle scorse settimane ma un'offerta allettante potrebbe fare cambiare idea al club.

Messias, il Torino pronto al rilancio

Sembra proseguire a luci spente la trattativa tra il Crotone e il Torino per la vendita dell'attaccante Junior Messias. Il brasiliano, che ha fatto rientro a Crotone senza però allenarsi, potrebbe tornare in Serie A nel prossimo torneo. Su di lui starebbe puntando forte il tecnico granata Ivan Juric che, per averlo in rosa, sarebbe pronto a chiudere un sacrificio economico al suo club.

Per il brasiliano, il Torino potrebbe offrire una cifra di circa 8 milioni di euro, leggermente inferiore ai 10-12 richiesti dai calabresi nei giorni scorsi. A fare il suo arrivo in Calabria potrebbe essere però l'attaccante Roberto Insigne, in uscita dal Benevento dopo due campionati importanti vissuti con i giallorossi.

Crotone, le altre operazioni

Con nessun riscontro registrato sulla possibilità di un ritorno a Crotone dell'attaccante Diego Falcinelli, il Crotone starebbe ancora ricercando un nome di qualità e di categoria per rinforzare il reparto avanzato. A centrocampo sembrerebbe ormai cosa fatta per il trasferimento in prestito dal Sassuolo di Marco Sala.

In difesa non si sarebbe ancora sbloccata la trattativa con la Fiorentina per l'arrivo a titolo temporaneo del giovane Gabriele Ferrarini. In porta, abbandonata la pista Wladimiro Falcone dalla Sampdoria, sembrerebbe ormai prossimo al trasferimento in Calabria il portiere Nikita Contini dal Napoli. Ceduti invece a in prestito alla Lucchese, in Serie C, l'attaccante Nicola Nanni e il difensore Sergio Yakubiv.