La Juventus non ha ancora ufficializzato un acquisto per la prima squadra durante questo Calciomercato estivo. Una situazione inaspettata se consideriamo che durante lo scorso calciomercato estivo la società bianconera ha investito su McKennie, Arthur Melo, Morata, Kulusevski (acquistato però a gennaio 2020) e Chiesa. Si attende l'ufficialità dell'arrivo di Kaio Jorge, che in questo momento è in quarantena. Le prossime ore saranno decisive, invece, per l'eventuale approdo di Manuel Locatelli alla società bianconera. Se non dovesse arrivare l'intesa, la Juventus andrebbe ad acquistare un'alternativa.

Sul mercato della società bianconera ha parlato il giornalista sportivo Mario Sconcerti, che non ha risparmiato critiche pesanti alla società bianconera. Secondo Sconcerti, infatti, i bianconeri hanno portato avanti fino ad adesso un mercato da 4. Nonostante questo, però, rimane la favorita per lo scudetto in quanto ha in rosa giocatori molto importanti che sono anche cresciuti rispetto alla scorsa stagione.

Mario Sconcerti sul mercato della Juventus

"Juventus, mercato da 4. Prenderà Locatelli che è ragazzo molto intelligente, ma viene da anni con De Zerbi in cui il pallone girava lento. La Juve migliore potrebbe essere quella con due mediani Bentancur e Locatelli con una mezzala da scegliere fra Rabiot, McKennie, Kulusevski e Dybala".

Queste le dichiarazioni di Sconcerti in riferimento al mercato bianconero, ma anche allo schema tattico che potrebbe adottare Allegri nella Juventus. Secondo il giornalista sportivo, il tecnico toscano, con i giocatori prima menzionati, potrà costruire molto. La Juventus è la favorita per lo scudetto, subito dopo c'è l'Inter.

Sconcerti ha voluto parlare anche della decisione di nominare Maurizio Arrivabene come amministratore delegato della società bianconera.

'Arrivabene viene dalla Ferrari, territorio di John Elkann'

Ha infatti dichiarato: "Arrivabene, il nome nuovo dei conti, arriva dalla Ferrari, territorio di John Elkann, è sempre presente nelle trattative di chiusura. Dopo l'aumento di capitale sembrerebbe che Elkann seguirà sempre più da vicino le vicende riguardanti la società bianconera".

E a proposito di mercato, nelle ultime ore El Chiringuito Tv ha lanciato un'indiscrezione di mercato riguardante il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Sarebbe il tecnico Carlo Ancelotti a voler allenare di nuovo la punta portoghese, che potrebbe quindi lasciare clamorosamente la Juventus negli ultimi giorni di mercato.