Un mercato estivo che stenta a decollare, quello del Crotone. La dirigenza calabrese starebbe lavorando alle cessioni di Nwankwo Simy alla Salernitana o al Napoli e Junior Messias al Torino ma rimarrebbe aperta ad offerte per altri calciatori della rosa che gradirebbero cambiare maglia. Tra questi ci sarebbe Niccolò Zanellato, centrocampista, da cinque stagioni nella rosa degli squali. Per lui il futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria con il Monza interessato all'acquisto del suo cartellino.

Crotone, Zanellato in partenza

La possibile cessione di Niccolò Zanellato non rappresenterebbe una novità, mentre lo diventerebbe il trasferimento al Monza.

Il calciatore infatti avrebbe formulato nelle scorse settimane la richiesta di andare via dalla Calabria ma in caso di offerta da un club di Serie A. Una richiesta legittima per un ragazzo arrivato dal Milan e rimasto in rossoblù per cinque stagioni. La sorpresa sarebbe rappresentata dalla possibilità di proseguire la carriera in cadetteria con il Monza senza ritornare nella categoria superiore. In biancorosso oltre a ritrovare ex compagni di squadra andrebbe a riabbracciare il tecnico Giovanni Stroppa avuto al Crotone negli ultimi due anni.

Concorrenza del Napoli per Simy

Sembra ormai prossima alla conclusione la trattativa tra il Crotone e la Salernitana per la cessione di Nwankwo Simy. Accordo raggiunto tra le parti per una cifra prossima ai 6 milioni di euro.

Nelle ultime ore però, a farsi strada sarebbe stata l'ipotesi di un inserimento da parte del Napoli, interessato a reperire sul mercato un attaccante valido ma a basso costo. I partenopei avrebbero di fatto pareggiato l'offerta della Salernitana provando ad inserire qualche contropartita tecnica: tra questi, l'estremo difensore Nikita Contini e il centrocampista Gianluca Gaetano, provando ad attirare anche l'interessamento del calciatore alla luce degli obiettivi stagionali differenti rispetto a quelli della Salernitana.

Crotone, le altre operazioni

Ad interessare gli squali in caso di partenza di Luca Marrone con destinazione Monza, potrebbe essere Gaston Silva, calciatore lo scorso anno all'Huesca. A centrocampo si attenderebbe l'ufficialità per il trasferimento in prestito dal Sassuolo dell'esterno Marco Sala, rientrato dal prestito alla Spal.

Per l'attacco, i rossoblù potrebbero portare a segno almeno un paio di colpi di categoria. Tra questi, però, non dovrebbe esserci Diego Falcinelli; più probabile l'arrivo in Calabria dell'attaccante croato Mirko Maric dal Monza, anche se sulla punta si sarebbe soffermato l'interessamento dell'Ascoli.