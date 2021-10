Si è da poco concluso allo stadio Olimpico di Roma uno dei match più interessanti in programma per l'ottava giornata di campionato, Lazio-Inter, sul risultato finale di 3-1 con i gol di Perisic, Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.

La classifica ora vede i nerazzurri fermi a 17 punti, mentre la squadra di Sarri sale a 14 punti. In settimana le due squadre saranno di scena in Europa, con il club meneghino che ospiterà in Champions League al Meazza lo Sheriff Tiraspol martedì alle 21, mentre i biancocelesti ospiteranno il Marsiglia in Europa League giovedì alle 18:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, non rischia i sudamericani e lascia in panchina Lautaro Martinez e Correa, con Perisic al fianco di Dzeko in attacco. In mezzo al campo c'è Gagliardini con Brozovic e Barella, con Dimarco e Darmian ai loro lati. Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, sorprende tutti lasciando in panchina Luis Alberto con Basic al suo posto, al fianco di Milinkovic-Savic e Leiva. Il tridente d'attacco è formato da Anderson, Immobile e Pedro.

Nel primo tempo l'Inter va vicino al gol dopo pochi minuti con Dzeko che di testa conclude alto, togliendo probabilmente la palla a Barella, libero alle sue spalle. Si tratta del preludio al vantaggio, che arriva al 12', con Barella che viene atterrato in area da Hysaj, e il rigore viene realizzato con grande freddezza da Ivan Perisic.

La Lazio reagisce con Basic, che ci prova in due circostanze, ma entrambe le volte Handanovic si fa trovare attento. Al 34' sempre il croato, schierato da attaccante al fianco di Dzeko, ci prova con un sinistro da fuori area ma Reina si supera e devia in angolo.

Nel secondo tempo succede di tutto con l'Inter che sfiora il raddoppio a inizio ripresa con Barella, con un tiro cross.

La Lazio, però, trova il pari anche se grazie ad un episodio con Bastoni che tocca la palla di mano e dal dischetto Ciro Immobile al 64' non sbaglia. I biancocelesti trovano il vantaggio all'81' ma la rete farà discutere a lungo. Dimarco resta a terra ma la squadra di Sarri continua a giocare e trova il gol con Felipe Anderson.

Si scatena una rissa che vede tanti cartellini gialli. La partita finisce praticamente qui, anche se la Lazio chiude i giochi con Milinkovic-Savic all'91', che trova il 3-1.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle, relative all'Inter, del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Decisivo nel primo tempo su Basic.

Skriniar 7: Il solito muro insuperabile.

De Vrij 5: Si perde Milinkovic-Savic sul gol che chiude i giochi.

Bastoni 5,5: Grande freddezza in alcune circostanze, ma il fallo di mano che porta al pari biancoceleste incide.

Darmian 6,5: Bravo sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Barella 7: Come sempre tra i migliori in campo, si procura il rigore dell'1-0.

Brozovic 7,5: Sontuoso, l'Inter dovrebbe blindarlo quanto prima visto che per i nerazzurri è essenziale in quel ruolo.

Gagliardini 5: Prova insufficiente, quasi sempre fuori dal gioco.

Dimarco 7: Una facilità di calcio impressionante, bravo in entrambe le fasi.

Perisic 7: Sembra stia vivendo una seconda gioventù, altra grande prestazioni, coronata anche dal gol sul rigore.

Dzeko 5,5: Sembra un po' appannato dal punto di vista fisico.

Dumfries 5: Entra ma non incide e, anzi, due volte sbaglia il controllo decisivo che lo metterebbe davanti alla porta.