Finalmente ritorna la Serie A. Un inizio di campionato frastagliato dagli impegni delle nazionali. La sosta interrompe il calendario e crea sempre più frazionamenti nella gestione e nella costruzione delle squadre. Il Milan riparte dopo aver vinto e convinto a Bergamo contro l'Atalanta nel giorno in cui Ibrahimovic ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Ibrahimovic grande protagonista perchè ritorna disponibile contro il Verona e si vocifera anche titolare. Pioli però chiede calma e prudenza e quindi ci si aspetta che il posto in attacco sia occupato da Giroud.

Rebic ieri ha lasciato l'allenamento anzitempo e potrebbe sedersi in panchina dal primo minuto, ma anche Leao impegnato con il Portogallo potrebbe rifiatare, l'opzione è un tempo ciascuno. Un po' di turnover tra gli attaccanti dato che fino ad ora per il Milan è stato il reparto maggiormente in emergenza. La sorte però s'è girata. Il resto della squadra è in emergenza. A partire dal portiere. Maignan sarà assente per almeno 2 mesi e il neo rossonero Mirante non risulta tra i convocati. Allora tra i pali ci sarà Tatarusanu che torna titolare in Serie A dopo un anno. In panchina ci sarà solamente il portiere della primavera Jungdal. Il terzo portiere Plizzari risulta ancora infortunato. In difesa pesante assenza riguarda Theo Hernandez che tornato dagli impegni con la Francia è risultato 'nuovamente' positivo al Covid19.

Theo Hernandez ebbe contratto il virus già ad inizio 2021. Sarà assente anche in Champions League contro il Porto martedì prossimo. Convocato Calabria non al meglio, al suo posto dovrebbe giocare Kalulu. In quel ruolo ancora assente l'alternativa Alessandro Florenzi. Tra i centrocampisti e trequartisti il Milan ritrova Krunic, ma perde Brahim Diaz anche lui per Covid.

Una perdita dolorosa soprattutto in chiave Champions League. Assente anche il suo sostituto naturale Junior Messias. Rientra in gruppo invece Daniel Maldini terza opzione per il ruolo da trequartista, ma non ancora al meglio.In campionato il Milan torna a San Siro dopo aver vinto contro il Venezia. Ma l'ultima partita giocata dal Milan a San Siro è stata in Champions League con l'amara sconfitta contro l'Atletico Madrid.

Reinforcing the Rossonero bond, Alexis is here to stay 🖊️



Un legame rossonero sempre più forte: avanti insieme, Alexis! 🤝 #SempreMilan pic.twitter.com/19zBdnm2Oa — AC Milan (@acmilan) October 15, 2021

Il Verona guidato da Tudor arriva a Milano forte di 4 risultati utili consecutivi frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Kalinic scalpita per una maglia da titolare, ma anche Simeone vuole replicare la partita che ha guidato il padre dalla panchina dell'Atletico Madrid. Il cholito ha caricato i compagni di squadra portando una maglia dei colchoneros agli amici. Formazione quasi decisa con soli due ballottaggi. Magnani e Casale si giocano una maglia in difesa davanti a Montipò. A centrocampo il recuperato capitan Veloso dovrebbe prendere il posto di uno tra Bessa e Ilic.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Alessandro Prontera della sezione CAN di Bologna.

Milan: i convocati di Stefano Pioli

Portieri: Jungdal, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunić, Maldini, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri, Rebić.

Hellas Verona: i convocati per la sfida contro il Milan

Pandur, Veloso, Faraoni, Barák, Lazović, Kalinić, Caprari, Lasagna, Ilić, Çetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Rüegg, Günter, Berardi, Magnani, Bessa, Šutalo, Tameze, Hongla, Montipò, Simeone.

Milan - Hellas Verona il pronostico e le quote

Le assenze non sembrano influenzare i bookmakers che continuano a dare saldamente la vittoria del Milan (1,60) come opzione più probabile. Il pareggio tra le due compagini si assesta intorno al 4,25 mentre una vittoria fuori casa dell'hellas verona viene pagata 5,75 volte la puntata. Entrambe le squadre a segno (GOL) si assesta a 1,70 mentre una o nessuna squadra a segno (NOGOL) si ferma a 2. L'over 2,5 è quotato 1,70 mentre l'under 2,05. Quote che non entusiasmano e che fanno propendere per giocate più prudenti del solito.

Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-0 per i rossoneri. Risultato che, secondo i bookmakers, dovrebbe maturarsi già nel primo tempo con 3,55 di quota. Il ritorno al gol di Zlatan Ibrahimovic come primo marcatore è dato a 3,80 seguito da Olivier Giroud a 4,25. Per l'Hellas c'è un trittico di giocatori con la medesima quota di realizzazione come gol che sblocca il match. Simeone, Lasagna e Kalinic infatti sono tutti e 3 a 8,75.