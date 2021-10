L'Inter per riaprire i giochi qualificazione, essendo attualmente in fondo alla classifica del girone di Champions, lo Sheriff Tiraspol per continuare a stupire tutti e difendere il primato: sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Meazza, valido per la terza giornata del gruppo D di Champions League.

Gara cruciale, con i nerazzurri che sono ad oraa cinque lunghezze di distacco dai moldavi. La partita si giocherà martedì 19 ottobre, alle ore 21.

Le ultime su Inter-Sheriff

L'Inter è chiamata a dare risposte importanti in una sfida che ha già il sapore di dentro o fuori.

I nerazzurri, infatti, sono in fondo alla classifica del proprio girone, con un solo punto, alla pari con lo Shakhtar, a meno due dal Real Madrid e perfino a meno cinque dai prossimi avversari. Il club meneghino, dunque, sono ancora alla ricerca della prima gioia in questa competizione in questa stagione. Dopo la sconfitta immeritata subita all'esordio contro i blancos per 1-0, la squadra di Simone Inzaghi non è andata oltre lo 0-0 sul campo dello Shakhtar. In campionato i padroni di casa stavano vivendo un buon momento ed erano imbattuti dopo le prime sette giornate. Nell'ultimo turno, però, contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma è arrivata la sconfitta per 3-1.

Lo Sheriff è la vera rivoluzione di questa competizione e la dimostrazione arriva dalla classifica.

I moldavi, infatti, sono in testa al girone a punteggio pieno, con 6 punti raccolti nelle prime due partite, frutto di due vittorie. Dopo il successo ottenuto in casa per 2-0 contro lo Shakhtar, è arrivata l'impresa al Santiago Bernabeu, con la vittoria in trasferta per 2-1 in casa del Real Madrid. In campionato la squadra di Vernydub è terza in classifica con 25 punti, a meno tre dal Petrocub capolista.

Nell'ultimo turno è arrivato il sontuoso successo per 4-0 in casa contro il St. Gheorghe.

Probabili formazioni Inter-Sheriff

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, sempre con il suo solito 3-5-2. In attacco torna Lautaro Martinez dal primo minuto, dopo essere partito dalla panchina contro la Lazio. Al suo fianco c'è il solito Edin Dzeko.

In mezzo al campo dovrebbero esserci Brozovic, Barella e Calhanoglu, in vantaggio nel ballottaggio su Vidal. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Darmian e Perisic, anche se Dumfries scalpita.

Il tecnico dello Sheriff, Vernydub, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Al centro dell'attacco ci sarà Yakhshiboev, con Traore, Kolovos e Castaneda a supporto sulla linea dei trequartisti. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Thill e Addo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev